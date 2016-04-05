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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:37
А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:39
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нет информации о ЖК Патриотив? Там у приятеля дуплекс.
Zhk Patriotiv
Под кем он? Было ли там месиво?
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:41
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:57
Ирпень свежее
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:18
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:21
пару дней назад на youtube видел такой комментарий:
Март не подведи!!! В эпоху нашего времени, не порть традицию, март месяц.
-Николай 1 скончался 2 марта,
- Сталин умер 5 марта ,
- Константин Черненко умер 10 марта,
-Александр 2 был убит 13 марта ,
-Николай 2 отрёкся 15 марта,
- Иван Грозный умер 18 марта,
- Павел 1 был прибит табакеркой 24 марта
-Владимир Жириновский - 25 марта
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:30
СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.????
походу он умер не 25марта, а 25 февраля
продержаться 6 недель с таким диагнозом (заменили оба легких?
или голову жирика пересадили 20летнему контрактнику)
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