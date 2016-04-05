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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:31

  lapay написав:
  GALeon написав:У министра обороны РФ Шойгу и нач ГУ ГШ ВС РФ Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья — Арсен Аваков

Экс-министр МВД заявил, что Шойгу уже терял сознание, а вместе они испытывают проблемы с сердцем и дыханием.

Путін взагалі раптово помер від сердцевого нападу під час планового медичного огляду. Правда, поки що американський амурський тигр, але теж знак...


реальный путен умер в 2007, а сколько его клонов??
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВРУ прийняла закон #1740-1 https://www.rada.gov.ua/print/220587.html , в якому:

... Закон передбачає звільнення від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) громадян України, які:

- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;

Який документ є підтвердженням того, що людина постійно доглядає за особою інвалідом ? І хто уповноважений видавати такий документ ?

Це питання актуальне зараз для тих, хто доглядає за близькими людинами, бо до війни потреби підтвердити цей статус не було необхідним, т.к. догляд за такими людьми є як саморозуміючим обов'язковом, але якщо зараз можуть мобілізувати доглядача, то такі інваліди лишаться сам на сам з суровою дійсністю
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 25 бер, 2022 13:49, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:43

нашел интересное видео, рекомендую



Bayraktar TB2 хорошая вещь, но у Турции есть дроны посовременнее и с большей полезной нагрузкой , Bayraktar Akinja -Грузоподъемность Akıncı составляет 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки (это существенно больше, чем TB2-150кг)

2 марта 2022 года генеральный директор Baykar Халук Байрактар ​​заявил, что Akıncı был экспортирован в другую страну, но название страны не разглашается :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:-Николай 1 скончался 2 марта,
- Сталин умер 5 марта ,
- Константин Черненко умер 10 марта,
-Александр 2 был убит 13 марта ,
-Николай 2 отрёкся 15 марта,
- Иван Грозный умер 18 марта,
- Павел 1 был прибит табакеркой 24 марта
-Владимир Жириновский - 25 марта

Как-то много чести Жирику, в компанию к царям
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Який документ є підтвердженням того, що людина постійно доглядає за особою інвалідом ? І хто уповноважений видавати такий документ ?


Управління соціального захисту населення (по народному собес)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:47

  Faceless написав:
  prodigy написав:-Николай 1 скончался 2 марта,
- Сталин умер 5 марта ,
- Константин Черненко умер 10 марта,
-Александр 2 был убит 13 марта ,
-Николай 2 отрёкся 15 марта,
- Иван Грозный умер 18 марта,
- Павел 1 был прибит табакеркой 24 марта
-Владимир Жириновский - 25 марта

Как-то много чести Жирику, в компанию к царям

месяц ещё не закончился, там тупин на очереди, и ходят слухи, что пара шишек в москве окочурилась...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:47

Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400

Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував пропозицію США про передачу Україні російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це пише Haberturk.

Раніше Сполучені Штати неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні С-400, щоб допомогти їй захиститися від Росії.

У своїй заяві після повернення з саміту НАТО Ердоган сказав: "Сьогодні ми знаходимося в тій же точці, про яку ми говорили на початку, що справа щодо С-400 нас закрита. Питання для нас закрите".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  GALeon написав:Який документ є підтвердженням того, що людина постійно доглядає за особою інвалідом ? І хто уповноважений видавати такий документ ?


Управління соціального захисту населення (по народному собес)


Звертались до них, кажуть, що вони оформлюють лише компенсацію за доглядом таких людей. А т.я. дохід доглядача великий, то компенсація йому не надається. Але питання не в отриманні компенсації {тому зауважив, що доглядається рідна людина, тому і забезпечується матеріально власними коштами долгядача без притензій на будь-які компенсації}, а необхіден лише документ, що саме ця людина здійснює догляд за особою з інвалідністю і собез {УСЗН} шле лісом(
GALeon
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