lapay написав:
Путін взагалі раптово помер від сердцевого нападу під час планового медичного огляду. Правда, поки що американський амурський тигр, але теж знак...
реальный путен умер в 2007, а сколько его клонов??
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:31
реальный путен умер в 2007, а сколько его клонов??
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ВРУ прийняла закон #1740-1
... Закон передбачає звільнення від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) громадян України, які:
- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;
Який документ є підтвердженням того, що людина постійно доглядає за особою інвалідом ? І хто уповноважений видавати такий документ ?
Це питання актуальне зараз для тих, хто доглядає за близькими людинами, бо до війни потреби підтвердити цей статус не було необхідним, т.к. догляд за такими людьми є як саморозуміючим обов'язковом, але якщо зараз можуть мобілізувати доглядача, то такі інваліди лишаться сам на сам з суровою дійсністю
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 25 бер, 2022 13:49, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:43
нашел интересное видео, рекомендую
Bayraktar TB2 хорошая вещь, но у Турции есть дроны посовременнее и с большей полезной нагрузкой , Bayraktar Akinja -Грузоподъемность Akıncı составляет 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки (это существенно больше, чем TB2-150кг)
2 марта 2022 года генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что Akıncı был экспортирован в другую страну, но название страны не разглашается
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как-то много чести Жирику, в компанию к царям
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:47
месяц ещё не закончился, там тупин на очереди, и ходят слухи, что пара шишек в москве окочурилась...
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:47
Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400
Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував пропозицію США про передачу Україні російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Про це пише Haberturk.
Раніше Сполучені Штати неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні С-400, щоб допомогти їй захиститися від Росії.
У своїй заяві після повернення з саміту НАТО Ердоган сказав: "Сьогодні ми знаходимося в тій же точці, про яку ми говорили на початку, що справа щодо С-400 нас закрита. Питання для нас закрите".
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звертались до них, кажуть, що вони оформлюють лише компенсацію за доглядом таких людей. А т.я. дохід доглядача великий, то компенсація йому не надається. Але питання не в отриманні компенсації {тому зауважив, що доглядається рідна людина, тому і забезпечується матеріально власними коштами долгядача без притензій на будь-які компенсації}, а необхіден лише документ, що саме ця людина здійснює догляд за особою з інвалідністю і собез {УСЗН} шле лісом(
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