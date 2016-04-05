Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:19

Звертались до них, кажуть, що вони оформлюють лише компенсацію за доглядом таких людей. А т.я. дохід доглядача великий, то компенсація йому не надається. Але питання не в отриманні компенсації {тому зауважив, що доглядається рідна людина, тому і забезпечується матеріально власними коштами долгядача без притензій на будь-які компенсації}, а необхіден лише документ, що саме ця людина здійснює догляд за особою з інвалідністю і собез {УСЗН} шле лісом(

Смотрите. У меня такая ситуация, но я оформлял года два назад и кое что могло измениться. Собес мне звонил в январе и говорил что надо зайти переоформить какието бумаги в связи с изменением законодательства.Для начала вам в собесе, или как он там сейчас называется, надо найти человека ответственного за этот вопрос - оформление статуса по уходу за человеком требующем постоянного ухода. Этот человек выдаст вам список документов необходимых для оформления.По памяти это должно быть- справка от семейного врача больного о необходимости ухода- решение медкомиссии поликлиники, не ВТЭК, а именно внутренней комиссии медучереждения, о необходимости ухода- справка от вашего семейного врача что вы в состоянии такой уход обеспечить- ваша заявка о готовности обеспечить уход- заявка больного о том что он согласен на уход с вашей стороны- бумажка от банка об открытии счета на который будут перечислять матпомощь (230 грнВсе это соберете и идете в собес, там вас поставят на учет.Важный момент. Как я понял человек получающий такой статус не должен быть официально трудоустроен