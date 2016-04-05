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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:48
div_tmp написав:...
Важный момент. Как я понял человек получающий такой статус не должен быть официально трудоустроен
дякую за інформацію. Ось це головний нюанс, якщо я не буду працювати, то не зможу якісно забезпечити догляд за людиною ((( не можу логіки тут зрозуміти, чому я не можу отримати статус по догляду за людиною, яка потребує постійного догляду, якщо працюю, наприклад фоп-айтішник і весь час вдома ?
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GALeon
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:54
GALeon
Потому что когда писались все эти законы и инструкции никаких "надомников" не существовало и считалось что если человек работает то отсутствует дома и никакого "круглосуточного ухода" обеспечить не может.
Скорее всего вы ФОП как я подозреваю. Возможно это не препятствие, консультируйтесь с СОбесом. Но обязательно с тем человеком который занимается этим вопросом. Другие могут наговорить ерунды, у них там еще тот бардак
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div_tmp
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:26
yanyura
В единичные случаи верю, в единодушный переход целой роты - нет.
Хотя если это правда - готов условно съесть условную шляпу.
Просто я временно прекратил посещать эту ветку, когда на ней начал всерьез обсуждаться танковый поход на москву.
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Starikan
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:51
Starikan написав:
Просто я временно прекратил посещать эту ветку,
Але приємно Вас чути та читати!!!
Тримайтеся!!!
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V2
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:01
Starikan написав:
Просто я временно прекратил посещать эту ветку
Заходите почаще на эту ветку
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pesikot
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:09
сказки о том, что РФ и Китай зависят друг от друга
РФ занимает только 2% в структуре экспорта КНР за 2021г
1) США 17,1%
2) ЕС 15,4%
3) Страны Юго-Восточной Азии 14,4%
4) Гонконг- 10,4%
5) Япония-4,9%
6) Южная Корея-4,4%
7) Индия-2,9
Тайвань-2,3
9) Россия-2,0%
10) Бразилия-1,6%
11) ЮАР-0,5%
Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)
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prodigy
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:23
prodigy написав:
Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)
Откуда берутся такие фантазии?
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helter
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:24
prodigy написав:
у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и напомню
была настоятельная просьба -не надо сюда всякие
возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
Да нет вопросов, но думаю это никак не повлияет на итог войны и уж тем более этика здесь не при чем. Просто лично я рассматриваю для себя разные варианты. Могу не транслировать их здесь.
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otg
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:36
helter написав: prodigy написав:
Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)
Откуда берутся такие фантазии?
задание не в прямом смысле, фигурально
сколько идиотов сюда заглядывают (мозг как у улитки)
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prodigy
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