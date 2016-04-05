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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

div_tmp написав:...

Важный момент. Как я понял человек получающий такой статус не должен быть официально трудоустроен
дякую за інформацію. Ось це головний нюанс, якщо я не буду працювати, то не зможу якісно забезпечити догляд за людиною ((( не можу логіки тут зрозуміти, чому я не можу отримати статус по догляду за людиною, яка потребує постійного догляду, якщо працюю, наприклад фоп-айтішник і весь час вдома ?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:54

GALeon

Потому что когда писались все эти законы и инструкции никаких "надомников" не существовало и считалось что если человек работает то отсутствует дома и никакого "круглосуточного ухода" обеспечить не может.
Скорее всего вы ФОП как я подозреваю. Возможно это не препятствие, консультируйтесь с СОбесом. Но обязательно с тем человеком который занимается этим вопросом. Другие могут наговорить ерунды, у них там еще тот бардак
div_tmp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гіркин вперше в життя каже хоть правдиве

https://t.me/info_zp/4835
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:26

yanyura
В единичные случаи верю, в единодушный переход целой роты - нет.
Хотя если это правда - готов условно съесть условную шляпу.
Просто я временно прекратил посещать эту ветку, когда на ней начал всерьез обсуждаться танковый поход на москву.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Просто я временно прекратил посещать эту ветку,

Але приємно Вас чути та читати!!!
Тримайтеся!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:01

  Starikan написав:Просто я временно прекратил посещать эту ветку

Заходите почаще на эту ветку
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:09

сказки о том, что РФ и Китай зависят друг от друга

РФ занимает только 2% в структуре экспорта КНР за 2021г

1) США 17,1%
2) ЕС 15,4%
3) Страны Юго-Восточной Азии 14,4%
4) Гонконг- 10,4%
5) Япония-4,9%
6) Южная Корея-4,4%
7) Индия-2,9
8) Тайвань-2,3
9) Россия-2,0%
10) Бразилия-1,6%
11) ЮАР-0,5%

Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:23

  prodigy написав:Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)

Откуда берутся такие фантазии?
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:24

  prodigy написав:
у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и
напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие
возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
Да нет вопросов, но думаю это никак не повлияет на итог войны и уж тем более этика здесь не при чем. Просто лично я рассматриваю для себя разные варианты. Могу не транслировать их здесь.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:36

  helter написав:
  prodigy написав:Китайцам нужны земли Сибири и ДВ (огромные территории практически без населения-ща вот последних солдат вывозят)-Бункерный получил от лидера КНР задание, с которым справляется успешно (освободить территории от населения)

Откуда берутся такие фантазии?



задание не в прямом смысле, фигурально
сколько идиотов сюда заглядывают (мозг как у улитки)
prodigy
 
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