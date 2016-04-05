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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:55

  otg написав:
  prodigy написав:
у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и
напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие
возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
Да нет вопросов, но думаю это никак не повлияет на итог войны и уж тем более этика здесь не при чем. Просто лично я рассматриваю для себя разные варианты. Могу не транслировать их здесь.


отсутствие логики не освобождает от этических норм поведения,

объясняю для вас лично
этические нормы
— подразделяются на правовые, которые сводятся на оценку справедливо/несправедливо ,
- моральные (оценка достаточно/недостаточно),
- нравственные (оценка хорошо/дурно )

правовые нормы (тут можно трактовать ваши "сценарии" действия РФ (по применению
Оружия Массового Поражения (ЯО, БО, ХО) как попытка сеять панику для подрыв боеспособности ВСУ, населения к сопротивлению)

Нравственные нормы - в окруженном Мариуполе , Тростянце, Чернигове наши защитники без продовольствия (а часто и без воды) в тяжелейших условиях ведут многодневные бои с превосходящим по вооружению противником и в отношении их памяти выглядит весьма дурно
мнить себя стратегом видя бой со стороны

а все ради чего? чтобы польстить самолюбию?
тогда для чего здесь ваши "сценарии"?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:00

25.03.2022
В России издали приказ, что Шойгу жив и никуда не пропадал

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https://donpress.com/news/25-03-2022-v- ... e-propadal
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:00

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:03

Факти від розвідки, які вказують на намір використовувати хімічну зброю:

17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);
20 березня командний склад Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотравленнях).

https://www.unian.ua/war/himichnu-zbroy ... 59329.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:03

  otg написав:Могу не транслировать их здесь.
а мне интересно, это позволяет калибровать свои прогнозы на основе которых каждый принимает решение индивидуально
например об эвакуации семьи или о химзащите.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Нравственные нормы - в окруженном Мариуполе , Тростянце, Чернигове наши защитники без продовольствия (а часто и без воды) в тяжелейших условиях ведут многодневные бои с превосходящим по вооружению противником и в отношении их памяти выглядит весьма дурно
мнить себя стратегом видя бой со стороны

а все ради чего? чтобы польстить самолюбию?
тогда для чего здесь ваши "сценарии"?

Наші партнери теж обговорюють такі сценарії, як і те, що можна обміняти території на мир, бо путлеру і режиму все одно скоро кінець, а тоді все повернеться, як НДР.
Не треба ховати голову в пісок, від цього реальність не зміниться.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:19

  prodigy написав:
  helter написав:Откуда берутся такие фантазии?


задание не в прямом смысле, фигурально
сколько идиотов сюда заглядывают (мозг как у улитки)

меньше, нежели тех кого не выпускают
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:22

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