otg написав:Да нет вопросов, но думаю это никак не повлияет на итог войны и уж тем более этика здесь не при чем. Просто лично я рассматриваю для себя разные варианты. Могу не транслировать их здесь.
отсутствие логики не освобождает от этических норм поведения,
объясняю для вас лично
этические нормы
— подразделяются на правовые, которые сводятся на оценку справедливо/несправедливо ,
- моральные (оценка достаточно/недостаточно),
- нравственные (оценка хорошо/дурно )
правовые нормы (тут можно трактовать ваши "сценарии" действия РФ (по применению
Оружия Массового Поражения (ЯО, БО, ХО) как попытка сеять панику для подрыв боеспособности ВСУ, населения к сопротивлению)
Нравственные нормы - в окруженном Мариуполе , Тростянце, Чернигове наши защитники без продовольствия (а часто и без воды) в тяжелейших условиях ведут многодневные бои с превосходящим по вооружению противником и в отношении их памяти выглядит весьма дурно
мнить себя стратегом видя бой со стороны
а все ради чего? чтобы польстить самолюбию?
тогда для чего здесь ваши "сценарии"?