prodigy написав: у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
Да нет вопросов, но думаю это никак не повлияет на итог войны и уж тем более этика здесь не при чем. Просто лично я рассматриваю для себя разные варианты. Могу не транслировать их здесь.
отсутствие логики не освобождает от этических норм поведения,
объясняю для вас лично этические нормы — подразделяются на правовые, которые сводятся на оценку справедливо/несправедливо , - моральные (оценка достаточно/недостаточно), - нравственные (оценка хорошо/дурно )
правовые нормы (тут можно трактовать ваши "сценарии" действия РФ (по применению Оружия Массового Поражения (ЯО, БО, ХО) как попытка сеять панику для подрыв боеспособности ВСУ, населения к сопротивлению)
Нравственные нормы - в окруженном Мариуполе , Тростянце, Чернигове наши защитники без продовольствия (а часто и без воды) в тяжелейших условиях ведут многодневные бои с превосходящим по вооружению противником и в отношении их памяти выглядит весьма дурно мнить себя стратегом видя бой со стороны
а все ради чего? чтобы польстить самолюбию? тогда для чего здесь ваши "сценарии"?
Факти від розвідки, які вказують на намір використовувати хімічну зброю:
17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук); 20 березня командний склад Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотравленнях).
prodigy написав:Нравственные нормы - в окруженном Мариуполе , Тростянце, Чернигове наши защитники без продовольствия (а часто и без воды) в тяжелейших условиях ведут многодневные бои с превосходящим по вооружению противником и в отношении их памяти выглядит весьма дурно мнить себя стратегом видя бой со стороны
а все ради чего? чтобы польстить самолюбию? тогда для чего здесь ваши "сценарии"?
Наші партнери теж обговорюють такі сценарії, як і те, що можна обміняти території на мир, бо путлеру і режиму все одно скоро кінець, а тоді все повернеться, як НДР. Не треба ховати голову в пісок, від цього реальність не зміниться.
jay2004 написав:Таку зраду український народ не прийме. В рашці путіністів хватає (Навальний про Крим що щебетав?)
Коли з Чернігова чи Сум підуть репортажі про десятки тисяч загиблих від голоду, і це все можна зупинити, то більшість може підти на вимоги терористів. Я б не хотів опинитись на місці Зеленського, в цій ситуації.