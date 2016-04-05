Не волнуйтесь: вам это вряд ли грозит...
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:49
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:56
если реально опасаетесь применения химического оружия, то начинайте изучать тему:
купите на всех членов семьи костюмы химической защиты с противогазами (обязательно наличие сертификатов на изделие, а не китайский хлам)
вполне подойдет общевойсковой защитный комплект (ОЗК) только не 1985г, а хотя бы 2018г
также надо побеспокоиться об антидотах
например:
Отравление препаратом синильная кислота. Антидот: Амилнитрит (Amylium nitris Amylis nitris Isomilnitrit Pentamylon Vaporole) Пропилнитрит
Первая помощь при поражении ипритом
Антидот при отравлении ипритом отсутствует. По опыту врачей Первой мировой войны, первостепенную роль следует отводить первичной санитарной обработке (клиника, как таковая, при поражении ипритом в первые часы после поражения отсутствует). Капли иприта на коже необходимо немедленно продегазировать с помощью индивидуального противохимического пакета. Глаза и нос следует обильно промыть, а рот и горло прополоскать 2 % раствором питьевой соды или чистой водой. Категорически запрещена обработка кожи с помощью растворителей (например, керосином). В связи с высокой растворимостью иприта в органических растворителях, его проникновение в толщу кожи в данном случае будет заметно быстрее, будет быстрее развиваться язвенно-некротическая стадия поражения. При отравлении водой или пищей, заражённой ипритом, вызвать рвоту, а затем ввести кашицу (так называемую «болтушку»), приготовленную из расчёта 25 грамм активированного угля на 100 мл воды. В везикулёзно-буллёзной стадии пузыри следует вскрыть, на место вскрытого пузыря положить повязку, обильно смоченную раствором хлорамина. Язвы, образовавшиеся из-за попадания капель иприта на кожу, следует лечить как ожоги.
большинство из присутствующих на форуме даже не представляют уровень милитаризации
СССР, вплоть до времен позднего Горбачева (1989/90)
на гражданских судах проводились тревоги по радиационной опасности ,
на мостике был стационарный дозиметр (который надо было периодически калибровать),
также 2 портативных дозиметра, 2 прибора химической разведки (боевых отравляющих веществ ) 2 прибора ночного видения
на каждого члена экипажа согласно свидетельства о вместимости шлюпок (плотов) на судне имелся общевойсковой защитный комплект
кстати , вещь превосходная для работы с разлитым топливом
в 2000м году мы стояли в доке в Генуи, т.к. судно планировали к продаже владелец захотел помыть туннель трубопроводов (pipe tunnel) (убрать разлитое топливо)
труба по которой насосом катали топливо из танков хранения в МО постоянно текла (механики ставили бандажи), но топливо не убирали (а зачем, завтра снова потечет),
так вот когда запросили завод отмыть туннель от топлива-они выставили цену 120к евро
это было треть бюджета на "ремонт", но боцман сказал, что за 10к евро они с матросами все уберут до блеска (украинские парни одели ОЗК и за 3 дня все вымыли), чтобы вы представили сложность работы -туннель имеет длину больше 100м, высота 160см, и ширина 100-110см, убрали около 10 бочек(200л) топлива , и потом еще 15 бочек ветоши которой замывали туннель (брали у механиков химию, чтобы растворить засохшее топливо (кстати было довольно холодно работать, темп +3/4с) , уровень топлива в туннеле был от 15 до 30см на протяженности 45-50м
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 25 бер, 2022 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А я переживаю, в першу чергу за мирних, які масово гинуть від орків. Чи ми теж будемо рівнятись на орду?
Я до того веду, що в цій війні можуть бути важкі і не популярні рішення, до цього треба бути готовими.
Орки все одно програють, рано чи пізно, а життя не повернеш.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:00
"Дядя Петя, ты дурак ?"
Ты постоянно топил за РФ на этом форуме, теперь сидишь в Германии, но всё равно тебе "порохоботы" покоя не дают
К РФ у тебя претензий нет вообще
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:10
нашлась одна смелая женщина депутат в Воронежской области, на которую сразу накинулись шакалы (ее колеги депутаты)
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены. Марк Твен
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:22
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:23
Да вот видео
Они хотели напасть - железный аргумент можно применять к кому угодно
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 бер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24
Это верно (Марк Твен), но может эта женщина не одна
За словами розвідника, через поразку в Україні у військово-політичного керівництва Росії розпочалися великі проблеми. Зараз лише дві людини виступають за продовження війни з Україною — Путін та голова Міноборони РФ Шойгу.
"Всі інші так чи інакше намагаються це зупинити. Хтось активніше, хто мовчки, інколи навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти", — говорить начальник ГУР.
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