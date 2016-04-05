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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:49

  lapay написав:///
Я б не хотів опинитись на місці Зеленського, в цій ситуації.

Не волнуйтесь: вам это вряд ли грозит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:56

  vitaliian написав:
  otg написав:Могу не транслировать их здесь.
а мне интересно, это позволяет калибровать свои прогнозы на основе которых каждый принимает решение индивидуально
например об эвакуации семьи или о химзащите.


если реально опасаетесь применения химического оружия, то начинайте изучать тему:
купите на всех членов семьи костюмы химической защиты с противогазами (обязательно наличие сертификатов на изделие, а не китайский хлам)

вполне подойдет общевойсковой защитный комплект (ОЗК) только не 1985г, а хотя бы 2018г


также надо побеспокоиться об антидотах
например:
Отравление препаратом синильная кислота. Антидот: Амилнитрит (Amylium nitris Amylis nitris Isomilnitrit Pentamylon Vaporole) Пропилнитрит

Первая помощь при поражении ипритом
Антидот при отравлении ипритом отсутствует. По опыту врачей Первой мировой войны, первостепенную роль следует отводить первичной санитарной обработке (клиника, как таковая, при поражении ипритом в первые часы после поражения отсутствует). Капли иприта на коже необходимо немедленно продегазировать с помощью индивидуального противохимического пакета. Глаза и нос следует обильно промыть, а рот и горло прополоскать 2 % раствором питьевой соды или чистой водой. Категорически запрещена обработка кожи с помощью растворителей (например, керосином). В связи с высокой растворимостью иприта в органических растворителях, его проникновение в толщу кожи в данном случае будет заметно быстрее, будет быстрее развиваться язвенно-некротическая стадия поражения. При отравлении водой или пищей, заражённой ипритом, вызвать рвоту, а затем ввести кашицу (так называемую «болтушку»), приготовленную из расчёта 25 грамм активированного угля на 100 мл воды. В везикулёзно-буллёзной стадии пузыри следует вскрыть, на место вскрытого пузыря положить повязку, обильно смоченную раствором хлорамина. Язвы, образовавшиеся из-за попадания капель иприта на кожу, следует лечить как ожоги.


большинство из присутствующих на форуме даже не представляют уровень милитаризации
СССР, вплоть до времен позднего Горбачева (1989/90)
на гражданских судах проводились тревоги по радиационной опасности ,
на мостике был стационарный дозиметр (который надо было периодически калибровать),
также 2 портативных дозиметра, 2 прибора химической разведки (боевых отравляющих веществ ) 2 прибора ночного видения
на каждого члена экипажа согласно свидетельства о вместимости шлюпок (плотов) на судне имелся общевойсковой защитный комплект

кстати , вещь превосходная для работы с разлитым топливом
в 2000м году мы стояли в доке в Генуи, т.к. судно планировали к продаже владелец захотел помыть туннель трубопроводов (pipe tunnel) (убрать разлитое топливо)
труба по которой насосом катали топливо из танков хранения в МО постоянно текла (механики ставили бандажи), но топливо не убирали (а зачем, завтра снова потечет),
так вот когда запросили завод отмыть туннель от топлива-они выставили цену 120к евро
это было треть бюджета на "ремонт", но боцман сказал, что за 10к евро они с матросами все уберут до блеска (украинские парни одели ОЗК и за 3 дня все вымыли), чтобы вы представили сложность работы -туннель имеет длину больше 100м, высота 160см, и ширина 100-110см, убрали около 10 бочек(200л) топлива , и потом еще 15 бочек ветоши которой замывали туннель (брали у механиков химию, чтобы растворить засохшее топливо (кстати было довольно холодно работать, темп +3/4с) , уровень топлива в туннеле был от 15 до 30см на протяженности 45-50м
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 25 бер, 2022 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Не волнуйтесь: вам это вряд ли грозит...

А я переживаю, в першу чергу за мирних, які масово гинуть від орків. Чи ми теж будемо рівнятись на орду?
Я до того веду, що в цій війні можуть бути важкі і не популярні рішення, до цього треба бути готовими.
Орки все одно програють, рано чи пізно, а життя не повернеш.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:00

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  lapay написав:///
Я б не хотів опинитись на місці Зеленського, в цій ситуації.

Не волнуйтесь: вам это вряд ли грозит...

Порохоботы не волнуются.
Они просто озвучивают методичку от соевого барина.

"Дядя Петя, ты дурак ?"

Ты постоянно топил за РФ на этом форуме, теперь сидишь в Германии, но всё равно тебе "порохоботы" покоя не дают

К РФ у тебя претензий нет вообще
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:10

нашлась одна смелая женщина депутат в Воронежской области, на которую сразу накинулись шакалы (ее колеги депутаты)

https://www.unian.ua/war/u-rosiji-deput ... 59446.html

Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены. Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:22

  prodigy написав:туннель имеет длину больше 100м, высота 160см, и ширина 100-110см, убрали около 10 бочек(200л) топлива , и потом еще 15 бочек ветоши которой замывали туннель
бацман старый еврей продешевил
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:23

  prodigy написав:нашлась одна смелая женщина депутат в Воронежской области, на которую сразу накинулись шакалы (ее колеги депутаты)

https://www.unian.ua/war/u-rosiji-deput ... 59446.html

Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены. Марк Твен


Да вот видео

Они хотели напасть - железный аргумент можно применять к кому угодно
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 бер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24

  prodigy написав:нашлась одна смелая женщина депутат в Воронежской области, на которую сразу накинулись шакалы (ее колеги депутаты)

https://www.unian.ua/war/u-rosiji-deput ... 59446.html

Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены. Марк Твен


Это верно (Марк Твен), но может эта женщина не одна :roll:
За словами розвідника, через поразку в Україні у військово-політичного керівництва Росії розпочалися великі проблеми. Зараз лише дві людини виступають за продовження війни з Україною — Путін та голова Міноборони РФ Шойгу.
"Всі інші так чи інакше намагаються це зупинити. Хтось активніше, хто мовчки, інколи навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти", — говорить начальник ГУР.
https://tsn.ua/ato/viynu-z-ukrayinoyu-p ... 06656.html
fler
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