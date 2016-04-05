Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:56

vitaliian написав: otg написав: Могу не транслировать их здесь. Могу не транслировать их здесь. а мне интересно, это позволяет калибровать свои прогнозы на основе которых каждый принимает решение индивидуально

например об эвакуации семьи или о химзащите. а мне интересно, это позволяет калибровать свои прогнозы на основе которых каждый принимает решение индивидуальнонапример об эвакуации семьи или о химзащите.

если реально опасаетесь применения химического оружия, то начинайте изучать тему:купите на всех членов семьи костюмы химической защиты с противогазами (обязательно наличие сертификатов на изделие, а не китайский хлам)вполне подойдеттакже надо побеспокоиться об антидотахнапример:Отравление препаратом. Антидот: Амилнитрит (Amylium nitris Amylis nitris Isomilnitrit Pentamylon Vaporole) ПропилнитритАнтидот при отравлении ипритом отсутствует. По опыту врачей Первой мировой войны, первостепенную роль следует отводить первичной санитарной обработке (клиника, как таковая, при поражении ипритом в первые часы после поражения отсутствует). Капли иприта на коже необходимо немедленно продегазировать с помощью индивидуального противохимического пакета. Глаза и нос следует обильно промыть, а рот и горло прополоскать 2 % раствором питьевой соды или чистой водой. Категорически запрещена обработка кожи с помощью растворителей (например, керосином). В связи с высокой растворимостью иприта в органических растворителях, его проникновение в толщу кожи в данном случае будет заметно быстрее, будет быстрее развиваться язвенно-некротическая стадия поражения. При отравлении водой или пищей, заражённой ипритом, вызвать рвоту, а затем ввести кашицу (так называемую «болтушку»), приготовленную из расчёта 25 грамм активированного угля на 100 мл воды. В везикулёзно-буллёзной стадии пузыри следует вскрыть, на место вскрытого пузыря положить повязку, обильно смоченную раствором хлорамина. Язвы, образовавшиеся из-за попадания капель иприта на кожу, следует лечить как ожоги.большинство из присутствующих на форуме даже не представляют уровень милитаризацииСССР, вплоть до времен позднего Горбачева (1989/90)на гражданских судах проводились тревоги по радиационной опасности ,на мостике был стационарный дозиметр (который надо было периодически калибровать),также 2 портативных дозиметра, 2 прибора химической разведки (боевых отравляющих веществ ) 2 прибора ночного виденияна каждого члена экипажа согласно свидетельства о вместимости шлюпок (плотов) на суднекстати , вещь превосходная для работы с разлитым топливомв 2000м году мы стояли в доке в Генуи, т.к. судно планировали к продаже владелец захотел помыть туннель трубопроводов (pipe tunnel) (убрать разлитое топливо)труба по которой насосом катали топливо из танков хранения в МО постоянно текла (механики ставили бандажи), но топливо не убирали (а зачем, завтра снова потечет),так вот когда запросили завод отмыть туннель от топлива-они выставили цену 120к евроэто было треть бюджета на "ремонт", но боцман сказал, что за 10к евро они с матросами все уберут до блеска (украинские парни одели ОЗК и за 3 дня все вымыли), чтобы вы представили сложность работы -туннель имеет длину больше 100м, высота 160см, и ширина 100-110см, убрали около 10 бочек(200л) топлива , и потом еще 15 бочек ветоши которой замывали туннель (брали у механиков химию, чтобы растворить засохшее топливо (кстати было довольно холодно работать, темп +3/4с) , уровень топлива в туннеле был от 15 до 30см на протяженности 45-50м