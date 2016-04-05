✔️В России есть очень квалифицированные части. В России профессиональный и хорошо подготовленный десант. Это очень сильный противник.
Но у них возникло две проблемы.
Первая: наши воины им не уступают (пусть будет такая консервативная формулировка). И индивидуально, и коллективно. Специалисты потом разберут прикладные моменты (тактика, вооружение, логистика, связь и т.д.). Факт в том, что наиболее подготовленные силы РФ натолкнулись на тех, кто настолько же профессионален. И превосходит в мотивации.
Вторая: на уровне принятия решений командованием решения нашего ГШ оказались более адекватными и соответствующими обстановке. В результате оккупанты были поставлены в условия, когда они не смогли в полной мере использовать свои сильные стороны. Там, где вражеские штурмовики смогли закрепиться и делают то, к чему их готовили, с ними очень непросто. Наши с немалым трудом и риском выковыривают их в Ирпене, Буче...
Но благодаря тому, что 1) удалось отсечь прибытие подкреплений (тут Воздушные силы и армейские подразделения ПВО сказали своё слово); 2) манёврами удалось превратить часть элитных штурмовиков в обычную пехоту, обложить их артиллерией, задачу российский десант решить не смог.
✔️Также мы не в полной мере осознаём, что сейчас делают защитники Мариуполя. Враг имеет тотальное преимущество в воздухе, накрывает артиллерией, ракетами, обстреливает в моря. Значительно превосходит в живой силе (уже затрудняюсь сказать, во сколько раз). Мы привыкли воспринимать атакующих Мариуполь орков как безмозглую биомассу, заваливающую своими тушками город. Это правда лишь отчасти.
Помимо орд среднестатистических войск, Мариуполь атакуют части весьма неслабой 810й бригады морской пехоты, а также (!) 22 бригада специального назначения ГРУ. Вот эта последняя – одно из лучших, если не самое лучшее из того, что есть в России. Плюс всякие чеченцы и т.д.
Т.е., наша 36-я бригада, «4зов» и все, кто держит оборону в Мариуполе, творят настоящее чудо.
Западные специалисты ходят с открытыми ртами и не могут найти объяснений. Западники говорят: если принимать во внимание рациональные и измеримые параметры, то Мариуполь должен был прекратить сопротивление неделю назад. Если не раньше.
Поэтому и россияне в шоке. У них совершенно дикие потери в тех частях, где людей готовили долго, инвестировав колоссальные средства. Кострома, Псков, Тула, Камышин, Рязань, Улан-Удэ - в трауре. На восстановление этого потенциала уйдут годы.
Наша сила в том, что мы не теряем связь с реальностью. И трезво оцениваем ситуацию. У нас есть потери. Активная оборона требует огромных ресурсов, их нужно восполнять. А это непросто. Есть драматично сложные участки фронта. И тем ценнее то, что сейчас делает наша армия и все, кто работает на оборону.
Враг не смог задавить качеством атаки, он сменит тактику. Он пробует перевести войну в удобную для Кремля плоскость – количественную, через истощение.
Россия оклемалась от первичного потрясения и включит все оставшиеся ресурсы. Второй месяц войны потребует не меньше терпения и стойкости. И единства – это наш главный козырь.
Как пишет «Новая газета», на следующей неделе в Беларусь прибудет первая группа из 200 боевиков ливанской «Хезболлы». Их перебросят из Дамаска на военную базу в Гомельской области. А 29 марта они отправятся в Украину воевать за РФ.
Всего речь идёт о найме 800 боевиков. Плата за наём одного бойца — 1500 долларов в месяц.
а мне интересно, это позволяет калибровать свои прогнозы на основе которых каждый принимает решение индивидуально например об эвакуации семьи или о химзащите.
Ну prodigy раз в жизни почистив трубу в ОЗК считает что лучше всех знает кому что говорить, а кому нет Ну ладно пусть не обижается. Я все таки скажу то что вижу сейчас. Сегодня посмотрев немного росТВ и выражу вам осторожный оптимизм. Не буду рассказывать что б prodigy не нервничал.
Російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном. Це було перше велике українське місто, яке вдалося захопити військам путіна під час його вторгнення в Україну, заявив у п'ятницю високопоставлений чиновник Пентагону. Про це пише "Нью Йорк Таймс". Українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відштовхують росіян, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію", – сказав чиновник журналістам під час брифінгу. Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна, що ускладнить для росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники оборони. Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві, сказав представник Пентагону.
странная статья: Украинцы в Херсоне и украинские официальные лица также подвергли сомнению оценку Пентагона, заявив, что город, похоже, остается в руках России, хотя украинские силы ведут боевые действия на всей территории Херсонщины. https://www.nytimes.com/live/2022/03/25 ... ia-kherson
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 25 бер, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Пятница 25.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 15007 свинорыл. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, сегодня на пятницу 25 марта это 4862 дохлый. 15007+4862=19869 - норм
Сегодня в их новостях сказали что у них потери 1300
Вони інакше не вміють. В Ічкерії знищили десять відсотків населення, сорок тисяч дітей. В Афганістані теж таке було, і в нас було б, якби не ЗСУ. Вони орки не тому що воюють, а тому що не дають коридори для гумкомвоїв і евакуації. Свідомо вбивають мирних.