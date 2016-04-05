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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 527528529530>
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна
объясню вам почему нет, захватить город много ума не надо, но без коллаборантов удержать его геморрой редкий, нужна целая армия силовиков - полиции, органы управления, суды, комунальщики, финансовые органы, фискальные, службы безопасности, медики.

Если население не поддерживает понадобятся репрессии. В правовое поле РФ такую территорию не включишь, это взрывоопасно. То есть надо проработать своё правовое поле т н. "республику".

Кроме всего прочего эту территорию придется кормить, а налогов с неё хер получишь.

Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).

По этой же причине не захвачен ни один город Кроме мелких Бучи, Мелитополя и Энергодара.

Единственное что орки могут контролировать это трассы. Они даже в сёлах не ночуют, потому что местные сразу же сдают ВСУ их позиции и орков накрывает артой.

Долго ли может длиться это сафари, с нулевой эффективностью? Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача? Кого контролируете, что защищаете?

В Сирии защищали ассада, за ним была легитимная территория, в Украине облом - такого ассада со своей территорией нет, защищать некого просто всех убивать или что здесь русским делать?

Легитимность всего что здесь делает русская армия - нулевая. Даже за уши притянуть нечего, кроме свержения законно избранной власти, что даже в РФ мало кто поддержит.

Вот и просачивается полная расстерянность руководства РФ. Ищут каких то иностранцев чтобы уменьшить свои потери . А ведь рано или поздно уаюра-патриоты спросят пуйло, за что воевали? Что завоевали?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 бер, 2022 21:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня дилетантский вопрос: На каком основании или правиле взяли в плен снайпера (Багиру)? Этого быть не должно. Снайперов в плен не берут.
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:46

  wadimk написав:У меня дилетантский вопрос: На каком основании или правиле взяли в плен снайпера (Багиру)? Этого быть не должно. Снайперов в плен не берут.

взяли бабу, оформили, растрендели, проверили...а уже поздно...

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна
объясню вам почему нет, захватить город много ума не надо, но без коллаборантов удержать его геморрой редкий, нужна целая армия силовиков - полиции, органы управления, суды, комунальщики, финансовые органы, фискальные, службы безопасности, медики.

Если население не поддерживает понадобятся репрессии. В правовое поле РФ такую территорию не включишь, это взрывоопасно. То есть надо проработать своё правовое поле т н. "республику".

Кроме всего прочего эту территорию придется кормить, а налогов с неё хер получишь.

Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).

По этой же причине не захвачен ни один город Кроме мелких Бучи, Мелитополя и Энергодара.

Единственное что орки могут контролировать это трассы. Они даже в сёлах не ночуют, потому что местные сразу же сдают ВСУ их позиции и орков накрывает артой.

Долго ли может длиться это сафари, с нулевой эффективностью? Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача? Кого контролируете, что защищаете?

В Сирии защищали ассада, за ним была легитимная территория, в Украине облом - такого ассада со своей территорией нет, защищать некого просто всех убивать или что здесь русским делать?

Легитимность всего что здесь делает русская армия - нулевая. Даже за уши притянуть нечего, кроме свержения законно избранной власти, что даже в РФ мало кто поддержит.

Вот и просачивается полная расстерянность руководства РФ. Ищут каких то иностранцев чтобы уменьшить свои потери . А ведь рано или поздно уаюра-патриоты спросят пуйло, за что воевали? Что завоевали?

за буй с маслом...:
Российские военные начали испытывать проблемы с финансированием. Денег не хватает и на кадровые войска, и на наемников частных военных компаний. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны.
«После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч возникли трудности с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы рф из-за введенных санкций, дополнительные средства в бюджете найти невозможно», – утверждают разведчики.
После выплаты «командировочных» за войну против Украины в феврале военным в оккупированном Крыму средства в воинских частях израсходованы полностью. Денег на выплаты за март нет вообще.
«Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских «ЧВК». Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсаций за ранения и обещанных «социальных гарантий», – добавили в разведке
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 25 бер, 2022 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).

Херсон не на тому березі. Його наші визволять, разом з плацдармом і Чорнобаївкою.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49

  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

данасрать, будет НАТО, где оторваться...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:53

  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56

  alex_dvornichenko написав:
  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
https://ru.krymr.com/a/news-karabah-obostrenie/31770003.html Азербайжан, видимо, дал понять что если россияне уйдут в Украину, они пойдут вперед. Зачет азербайжанцам.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 25 бер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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