|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:17
edvardd написав:
Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна
объясню вам почему нет, захватить город много ума не надо, но без коллаборантов удержать его геморрой редкий, нужна целая армия силовиков - полиции, органы управления, суды, комунальщики, финансовые органы, фискальные, службы безопасности, медики.
Если население не поддерживает понадобятся репрессии. В правовое поле РФ такую территорию не включишь, это взрывоопасно. То есть надо проработать своё правовое поле т н. "республику".
Кроме всего прочего эту территорию придется кормить, а налогов с неё хер получишь.
Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).
По этой же причине не захвачен ни один город Кроме мелких Бучи, Мелитополя и Энергодара.
Единственное что орки могут контролировать это трассы. Они даже в сёлах не ночуют, потому что местные сразу же сдают ВСУ их позиции и орков накрывает артой.
Долго ли может длиться это сафари, с нулевой эффективностью? Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача? Кого контролируете, что защищаете?
В Сирии защищали ассада, за ним была легитимная территория, в Украине облом - такого ассада со своей территорией нет, защищать некого просто всех убивать или что здесь русским делать?
Легитимность всего что здесь делает русская армия - нулевая. Даже за уши притянуть нечего, кроме свержения законно избранной власти, что даже в РФ мало кто поддержит.
Вот и просачивается полная расстерянность руководства РФ. Ищут каких то иностранцев чтобы уменьшить свои потери . А ведь рано или поздно уаюра-патриоты спросят пуйло, за что воевали? Что завоевали?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 бер, 2022 21:32, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11723
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1929 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:25
У меня дилетантский вопрос: На каком основании или правиле взяли в плен снайпера (Багиру)? Этого быть не должно. Снайперов в плен не берут.
-
wadimk
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 27.01.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:46
wadimk написав:
У меня дилетантский вопрос: На каком основании или правиле взяли в плен снайпера (Багиру)? Этого быть не должно. Снайперов в плен не берут.
взяли бабу, оформили, растрендели, проверили...а уже поздно...
vitaliian написав: edvardd написав:
Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна
объясню вам почему нет, захватить город много ума не надо, но без коллаборантов удержать его геморрой редкий, нужна целая армия силовиков - полиции, органы управления, суды, комунальщики, финансовые органы, фискальные, службы безопасности, медики.
Если население не поддерживает понадобятся репрессии. В правовое поле РФ такую территорию не включишь, это взрывоопасно. То есть надо проработать своё правовое поле т н. "республику".
Кроме всего прочего эту территорию придется кормить, а налогов с неё хер получишь.
Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).
По этой же причине не захвачен ни один город Кроме мелких Бучи, Мелитополя и Энергодара.
Единственное что орки могут контролировать это трассы. Они даже в сёлах не ночуют, потому что местные сразу же сдают ВСУ их позиции и орков накрывает артой.
Долго ли может длиться это сафари, с нулевой эффективностью? Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача? Кого контролируете, что защищаете?
В Сирии защищали ассада, за ним была легитимная территория, в Украине облом - такого ассада со своей территорией нет, защищать некого просто всех убивать или что здесь русским делать?
Легитимность всего что здесь делает русская армия - нулевая. Даже за уши притянуть нечего, кроме свержения законно избранной власти, что даже в РФ мало кто поддержит.
Вот и просачивается полная расстерянность руководства РФ. Ищут каких то иностранцев чтобы уменьшить свои потери . А ведь рано или поздно уаюра-патриоты спросят пуйло, за что воевали? Что завоевали?
за буй с маслом...:
Российские военные начали испытывать проблемы с финансированием. Денег не хватает и на кадровые войска, и на наемников частных военных компаний. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны.
«После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч возникли трудности с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы рф из-за введенных санкций, дополнительные средства в бюджете найти невозможно», – утверждают разведчики.
После выплаты «командировочных» за войну против Украины в феврале военным в оккупированном Крыму средства в воинских частях израсходованы полностью. Денег на выплаты за март нет вообще.
«Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских «ЧВК». Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсаций за ранения и обещанных «социальных гарантий», – добавили в разведке
Востаннє редагувалось edvardd
в П'ят 25 бер, 2022 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7041
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:47
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49
vitaliian написав:
Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).
Херсон не на тому березі. Його наші визволять, разом з плацдармом і Чорнобаївкою.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13044
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49
kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
данасрать, будет НАТО, где оторваться...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7041
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:53
kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56
alex_dvornichenko написав: kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
https://ru.krymr.com/a/news-karabah-obostrenie/31770003.html Азербайжан, видимо, дал понять что если россияне уйдут в Украину, они пойдут вперед. Зачет азербайжанцам.
Востаннє редагувалось otg
в П'ят 25 бер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2533
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56
думки відомого військового експерта:
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:01
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11723
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1929 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|92393
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|446383
|
|
|1
|2580
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|