Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:17

edvardd написав: Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль путіна

объясню вам почему нет, захватить город много ума не надо, но без коллаборантов удержать его геморрой редкий, нужна целая армия силовиков - полиции, органы управления, суды, комунальщики, финансовые органы, фискальные, службы безопасности, медики.Если население не поддерживает понадобятся репрессии. В правовое поле РФ такую территорию не включишь, это взрывоопасно. То есть надо проработать своё правовое поле т н. "республику".Кроме всего прочего эту территорию придется кормить, а налогов с неё хер получишь.Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).По этой же причине не захвачен ни один город Кроме мелких Бучи, Мелитополя и Энергодара.Единственное что орки могут контролировать это трассы. Они даже в сёлах не ночуют, потому что местные сразу же сдают ВСУ их позиции и орков накрывает артой.Долго ли может длиться это сафари, с нулевой эффективностью? Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача? Кого контролируете, что защищаете?В Сирии защищали ассада, за ним была легитимная территория, в Украине облом - такого ассада со своей территорией нет, защищать некого просто всех убивать или что здесь русским делать?Легитимность всего что здесь делает русская армия - нулевая. Даже за уши притянуть нечего, кроме свержения законно избранной власти, что даже в РФ мало кто поддержит.Вот и просачивается полная расстерянность руководства РФ. Ищут каких то иностранцев чтобы уменьшить свои потери . А ведь рано или поздно уаюра-патриоты спросят пуйло, за что воевали? Что завоевали?