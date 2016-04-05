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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 527528529530>
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).

Херсон не на тому березі. Його наші визволять, разом з плацдармом і Чорнобаївкою.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49

  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

данасрать, будет НАТО, где оторваться...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:53

  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56

  alex_dvornichenko написав:
  kotyk222 написав:Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?

Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
https://ru.krymr.com/a/news-karabah-obostrenie/31770003.html Азербайжан, видимо, дал понять что если россияне уйдут в Украину, они пойдут вперед. Зачет азербайжанцам.
Востаннє редагувалось otg в П'ят 25 бер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56

думки відомого військового експерта:

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача?

Сейчас рашисты объясняют свои действия необходимостью растянуть фронт обороны Украины, чтобы резервы не могли помогать дамбасу. И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины, чтобы и на будущее не могли угрожать Крыму и дамбасу.
Интересно, а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:22

  Hotab написав:Интересно, а
отхватить санкций у них входило в планы??
ідеолог рашизму Дугін нещодавно написав, що "Ну нарешті, після ізоляції від Западу вЕЛІКАЯрАСІЯ почне будувати свою "велику євразійську цівілізіцію" - тобто на те й розраховували їхні найбільш відморожені екзистенціалісти
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:29

  Hotab написав:Интересно, а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы
На совете федерации премьер говорил что к санкциям готов. Диктатура она такая, когда интеллект диктатора слабеет, ситуация становится предсказуемо бесконтрольной. Возразить никто не может и дурь императора все дружно выдают за суперсилу и суперстратегию.
vitaliian
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