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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:47
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
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kotyk222
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49
vitaliian написав:
Тут пуйлу надо определиться, либо удерживать Херсон в условиях дефицита живой силы, либо обменять на что то, либо просто оставить с минимальными боями (что скорее всего и будет).
Херсон не на тому березі. Його наші визволять, разом з плацдармом і Чорнобаївкою.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:49
kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
данасрать, будет НАТО, где оторваться...
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:53
kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56
alex_dvornichenko написав: kotyk222 написав:
Якісь чутки мелькають що серби навколо косово концентрують додаткові сили. Є якась достовірна інфа?
Аналогичный вопрос по Карабаху, военные действия снова начались?
https://ru.krymr.com/a/news-karabah-obostrenie/31770003.html Азербайжан, видимо, дал понять что если россияне уйдут в Украину, они пойдут вперед. Зачет азербайжанцам.
Востаннє редагувалось otg
в П'ят 25 бер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:56
думки відомого військового експерта:
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:01
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:06
vitaliian написав:
Если ничего не захватываете, тогда что вы здесь делаете, какая боевая задача?
Сейчас рашисты объясняют свои действия необходимостью растянуть фронт обороны Украины, чтобы резервы не могли помогать дамбасу. И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины, чтобы и на будущее не могли угрожать Крыму и дамбасу.
Интересно, а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы??
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Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:22
Hotab написав:
Интересно, а
отхватить санкций у них входило в планы??
ідеолог рашизму Дугін нещодавно написав, що "Ну нарешті, після ізоляції від Западу вЕЛІКАЯрАСІЯ почне будувати свою "велику євразійську цівілізіцію" - тобто на те й розраховували їхні найбільш відморожені екзистенціалісти
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:29
Hotab написав:
Интересно, а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы
На совете федерации премьер говорил что к санкциям готов. Диктатура она такая, когда интеллект диктатора слабеет, ситуация становится предсказуемо бесконтрольной. Возразить никто не может и дурь императора все дружно выдают за суперсилу и суперстратегию.
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