Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)
|
|
|
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:46
це стаття балабола Куси , який раніше транслював промосковські наративи
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02
Азербайджан склоняется к Турции куда больше к России, что за бред.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
возможно и "балабола", но 1 - на цензоре, очевидно, "промосковські наративи" не напечатают, 2 - то, что Турция и Аз. преследуя свои интересы, вольно или невольно играют на руку москве, вполне может быть.
То есть, в первую очередь, они делают, что им нужно, а потом уже получается, что из этого выгоду извлекает и россия. А как на самом деле, что изначально, сейчас мы не узнаем.
|