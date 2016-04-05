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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По поводу обострения в Нагорном Карабахе


Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:46

  Hennady написав:По поводу обострения в Нагорном Карабахе


Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)

це стаття балабола Куси :D , який раніше транслював промосковські наративи
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02

  Hennady написав:По поводу обострения в Нагорном Карабахе


Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)

Азербайджан склоняется к Турции куда больше к России, что за бред.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Азербайджан склоняется к Турции куда больше к России, что за бред.

никто и не спорит, в статье совсем про другое
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:це стаття балабола Куси , який раніше транслював промосковські наративи

возможно и "балабола", но 1 - на цензоре, очевидно, "промосковські наративи" не напечатают, 2 - то, что Турция и Аз. преследуя свои интересы, вольно или невольно играют на руку москве, вполне может быть.
То есть, в первую очередь, они делают, что им нужно, а потом уже получается, что из этого выгоду извлекает и россия. А как на самом деле, что изначально, сейчас мы не узнаем.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 06:44

Интерпол, глобальная полицейская организация, направил в Молдову команду, чтобы помочь местным агентствам и агентствам ООН справиться с сообщениями о торговле людьми и других преступлениях, связанных с прибытием около 380 000 беженцев из Украины. «Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, ожидающих на различных контрольно-пропускных пунктах границы, чтобы охотиться на уязвимые группы населения, прибывающих из Украины», — говорится в заявлении .
edvardd
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