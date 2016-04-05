Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пишут, что это Азербайджан совместно с россией склоняют Армению к сближению с россией (типа это выгодно и Аз. и россии)
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:46
це стаття балабола Куси , який раніше транслював промосковські наративи
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02
Азербайджан склоняется к Турции куда больше к России, что за бред.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
возможно и "балабола", но 1 - на цензоре, очевидно, "промосковські наративи" не напечатают, 2 - то, что Турция и Аз. преследуя свои интересы, вольно или невольно играют на руку москве, вполне может быть.
То есть, в первую очередь, они делают, что им нужно, а потом уже получается, что из этого выгоду извлекает и россия. А как на самом деле, что изначально, сейчас мы не узнаем.
Додано: Суб 26 бер, 2022 06:44
Интерпол, глобальная полицейская организация, направил в Молдову команду, чтобы помочь местным агентствам и агентствам ООН справиться с сообщениями о торговле людьми и других преступлениях, связанных с прибытием около 380 000 беженцев из Украины. «Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, ожидающих на различных контрольно-пропускных пунктах границы, чтобы охотиться на уязвимые группы населения, прибывающих из Украины», — говорится в заявлении .
Додано: Суб 26 бер, 2022 07:58
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:10
Учитывая, что 22 февраля Азербайджан и Россия подписали декларацию о союзнических взаимоотношениях, я не удивлюсь, если это часть общей игры или как минимум действия, которые не входят в серьёзные противоречия с интересами друг друга. Джерело:
выделенное -явный бред
никакой общей игры с РФ Азербайджан не ведет,
у него есть в партнерах Турция (и Азербайджан будет продвигать на Кавказе (пока что в Закавказье) свои собственные интересы и интересы Турции), после поражения в войне с Украиной, Турция безусловно продолжит укреплять в военном и экономическом плане Азербайджан. И чтобы диктовать свои условия в регионе туркам даже не обязательно размещать (скажем в Карабахе) свои венные базы, все будет делаться руками Азербайджана
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:36
Гена, раскинь мозгами
можно договориться до того, что уничтоженная в Украине
техника (танки, самолеты) на руку москве
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