Додано: Суб 26 бер, 2022 08:53

хочу затронуть тему десантав 2003г мое судно участвовало в "военной спецоперации" США против Иракао ходе операции существуют множество источников (кроме вики)суда типа ро-ро с мощной аппарелью (мое судно способно перевозить грузы весом до 150т, т.е. кормовая аппарель позволяет), таких судов в мире не так много (сегодня SWL 60t, больше редко встретите)в одном из портов США погрузили военную технику и оборудование (и взяли 12 человек солдат для охраны судна), там были танки, вертолеты апачи, но больше всего старых Хаммеров (HMMWW), судно направилось в Средиземное море и у мыса Гибралтар стали формировать караван из судов типа ро-ро, на это ушло около десяти дней (ждали когда остальные суда подойдут), в моменту когда караван прошел Суэцкий канал и был в 4 днях перехода от Ирака-война была закончена (можно было разворачиваться и вести весь военный скарб назад в США), но у буржуев всегда все по плану-был план доставить в Ирак, значит надо доставить (несмотря на то, что уже это не пригодилось). Караван пришел , стали на якорь, 2 недели ждали очереди , выгрузились, погрузили назад танки и др. технику , пошли на США и потом еще 2 раза ходили на Ирак и вывозили технику (один раз на Германию в Эмден, видно что от туда доставка была)доставка техники БДК в порт Бердянска-вполне вписывается в современную концепцию войны, а высадка морского десанта на минированное побережье Одессы и Затоки ( "героический десант" времен второй мировой, у которого 80% шансов быть уничтоженным в момент высадки)