о ходе операции существуют множество источников (кроме вики)
суда типа ро-ро с мощной аппарелью (мое судно способно перевозить грузы весом до 150т, т.е. кормовая аппарель позволяет), таких судов в мире не так много (сегодня SWL 60t, больше редко встретите) в одном из портов США погрузили военную технику и оборудование (и взяли 12 человек солдат для охраны судна), там были танки, вертолеты апачи, но больше всего старых Хаммеров (HMMWW), судно направилось в Средиземное море и у мыса Гибралтар стали формировать караван из судов типа ро-ро, на это ушло около десяти дней (ждали когда остальные суда подойдут), в моменту когда караван прошел Суэцкий канал и был в 4 днях перехода от Ирака-война была закончена (можно было разворачиваться и вести весь военный скарб назад в США), но у буржуев всегда все по плану-был план доставить в Ирак, значит надо доставить (несмотря на то, что уже это не пригодилось). Караван пришел , стали на якорь, 2 недели ждали очереди , выгрузились, погрузили назад танки и др. технику , пошли на США и потом еще 2 раза ходили на Ирак и вывозили технику (один раз на Германию в Эмден, видно что от туда доставка была)
доставка техники БДК в порт Бердянска-вполне вписывается в современную концепцию войны, а высадка морского десанта на минированное побережье Одессы и Затоки ( "героический десант" времен второй мировой, у которого 80% шансов быть уничтоженным в момент высадки)
_hunter написав:Не волнуйтесь: вам это вряд ли грозит...
А я переживаю, в першу чергу за мирних, які масово гинуть від орків. \\\
Переживать имеет смысл за то, на что есть прямое влияние: комплектация местной ТРО/войсковых частей -- задонатить ребятам на броники/тепловизоры/продукты. Остальное вам "грозит" примерно так же, как оказаться на месте президента...
_hunter написав:Переживать имеет смысл за то, на что есть прямое влияние: комплектация местной ТРО/войсковых частей -- задонатить ребятам на броники/тепловизоры/продукты. Остальное вам "грозит" примерно так же, как оказаться на месте президента...
Розкажіть це більшості українців, які переживають за здоров'я (його відсутність) путлера. Байден теж переживає за наших мирних, хоч літаки так і не дав. Для мене життя мирних пріорітет. Воювати і гинути повинні військові, а не мирні, біженцям я більше допомагаю, ніж військовим. Маю право.
Я в отличии от тебя хочу владеть полной информацией, что бы понимать сложившуюся обстановку и ее решения. Вот Швец тоже смотрит. Сделал точно такие же выводы как я. Гиркин мне в данной ситуации не очень интересен. Да, кстати и командование наше смотрит и тебя забыло спросить делать им это или нет.
В американской разведке рассказали, готовятся ли россияне к штурму Киева Бои с российскими войсками за поселок Макаров под Киевом продолжаются За 31 день войны россии с Украиной нашей стороне не раз становилось известно о планах рф по захвату Киева. Американская разведка сообщила, действительно ли россияне собираются штурмовать Киев. Так, высокопоставленный американский чиновник рассказал, что российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы. С начала войны россия осуществила 1250 ракетных запусков; российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день; Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска; Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются; российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков
edvardd написав:В американской разведке рассказали, готовятся ли россияне к штурму Киева Бои с российскими войсками за поселок Макаров под Киевом продолжаются За 31 день войны россии с Украиной нашей стороне не раз становилось известно о планах рф по захвату Киева. Американская разведка сообщила, действительно ли россияне собираются штурмовать Киев. Так, высокопоставленный американский чиновник рассказал, что российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы. С начала войны россия осуществила 1250 ракетных запусков; российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день; Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска; Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются; российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков
у любой армии , которая берет другую в котел, есть шанс самой попасть в котел еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении Юзюм, Краматорск -Северодонецк. Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в Изюме и Крамоторске. Надеюсь , что так и есть
— Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся! — Евакуаціями війну не виграти. — Миротворець — це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім. — Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися — зникають. — Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися — тоді дізнаєтесь". — Війна це погано, а рабство ще гірше... — Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі! /Вінстон Черчилль/
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 26 бер, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", — премьер Джонсон По его словам, антибатарейные комплексы предоставят «для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь». Они смогут также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии.
у любой армии , которая берет другую в котел, есть шанс самой попасть в котел еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении Юзюм, Краматорск -Северодонецк. Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в Изюме и Крамоторске. Надеюсь , что так и есть
у любой армии , которая берет другую в котел, есть шанс самой попасть в котел еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении Юзюм, Краматорск -Северодонецк. Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в Изюме и Крамоторске. Надеюсь , что так и есть
_hunter написав:Переживать имеет смысл за то, на что есть прямое влияние: комплектация местной ТРО/войсковых частей -- задонатить ребятам на броники/тепловизоры/продукты. Остальное вам "грозит" примерно так же, как оказаться на месте президента...
Розкажіть це більшості українців, які переживають за здоров'я (його відсутність) путлера. Байден теж переживає за наших мирних, хоч літаки так і не дав. Для мене життя мирних пріорітет. Воювати і гинути повинні військові, а не мирні, біженцям я більше допомагаю, ніж військовим. Маю право.
Что именно рассказать? -- что воду можно и решетом носить, но толку особого не будет?.. -- это я про переживания об отсутствии здоровья путлера. Ну да, тоже вариант. Окончание войны, правда, ни на минуту не приближает, но то такэ -- право, действительно, маетэ... BTW: именно для того, чтобы озабоченные штатские под ногами со своими переживаниями не путались -- и придумали военное положение: так-то здаваться после первого выстрела нужно -- чтобы граждане Страны не погибали...