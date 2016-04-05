Для того і існує розвідка, щоб готуватись до війнт, в тому числі, і евакуювати мирних. Краще, щоб на нових дорогах були колони біженців, а не колони танків орків. Бо після танкіа будуть розстріляні і замучені мирні, яких вчасно не евакуювали.
Навіть коли суне смертельний циклон, проводять евакуацію. Влада багато чого не зробила перед війною, тільки ЗСУ нормально підготувались, але цього мало.
Зараз вже пізно махати шашкою, добре, що хоч армію зберегли.
Не треба тут розповідапи, хто що повинен робити, бо ще більше було не зроблено, і не пересічними мирними.