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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:именно для того, чтобы озабоченные штатские под ногами со своими переживаниями не путались -- и придумали военное положение: так-то здаваться после первого выстрела нужно -- чтобы граждане Страны не погибали...

Для того і існує розвідка, щоб готуватись до війнт, в тому числі, і евакуювати мирних. Краще, щоб на нових дорогах були колони біженців, а не колони танків орків. Бо після танкіа будуть розстріляні і замучені мирні, яких вчасно не евакуювали.
Навіть коли суне смертельний циклон, проводять евакуацію. Влада багато чого не зробила перед війною, тільки ЗСУ нормально підготувались, але цього мало.
Зараз вже пізно махати шашкою, добре, що хоч армію зберегли.
Не треба тут розповідапи, хто що повинен робити, бо ще більше було не зроблено, і не пересічними мирними.
lapay
 
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