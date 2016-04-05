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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 530531532533>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:именно для того, чтобы озабоченные штатские под ногами со своими переживаниями не путались -- и придумали военное положение: так-то здаваться после первого выстрела нужно -- чтобы граждане Страны не погибали...

Для того і існує розвідка, щоб готуватись до війнт, в тому числі, і евакуювати мирних. Краще, щоб на нових дорогах були колони біженців, а не колони танків орків. Бо після танкіа будуть розстріляні і замучені мирні, яких вчасно не евакуювали.
Навіть коли суне смертельний циклон, проводять евакуацію. Влада багато чого не зробила перед війною, тільки ЗСУ нормально підготувались, але цього мало.
Зараз вже пізно махати шашкою, добре, що хоч армію зберегли.
Не треба тут розповідапи, хто що повинен робити, бо ще більше було не зроблено, і не пересічними мирними.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вот Швец тоже смотрит. Сделал точно такие же выводы как я.


той Швец до останнього торочив що ніякої війни ніколи не буде, типу гопнікі не воюють, ан помилився як бачимо, хоча в нього знайомих по всьому світу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:40

  lapay написав:
  _hunter написав:именно для того, чтобы озабоченные штатские под ногами со своими переживаниями не путались -- и придумали военное положение: так-то здаваться после первого выстрела нужно -- чтобы граждане Страны не погибали...

Для того і існує розвідка, щоб готуватись до війнт, в тому числі, і евакуювати мирних. Краще, щоб на нових дорогах були колони біженців, а не колони танків орків. Бо після танкіа будуть розстріляні і замучені мирні, яких вчасно не евакуювали.
Навіть коли суне смертельний циклон, проводять евакуацію. Влада багато чого не зробила перед війною, тільки ЗСУ нормально підготувались, але цього мало.
Зараз вже пізно махати шашкою, добре, що хоч армію зберегли.
Не треба тут розповідапи, хто що повинен робити, бо ще більше було не зроблено, і не пересічними мирними.

Я вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"...
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.
Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:53

шото пошло нетак...

Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання, - повідомляють в ГУР
Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.
Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.
Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.
За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:06

  _hunter написав:.
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.

так Європа зараз ПРИРЕЧЕНА або "годувати" 10-20 млн українських біженців,
або терміново будувати нові "Харкови" на всіх територіях від Луцьку до Кам'янця, умовно,

а колишній Харків саме як мільйонник біля мордоркордону - поки фсьо :( треба бути реалістом
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 26 бер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:14

  greenozon написав:
  otg написав:Вот Швец тоже смотрит. Сделал точно такие же выводы как я.


той Швец до останнього торочив що ніякої війни ніколи не буде, типу гопнікі не воюють, ан помилився як бачимо, хоча в нього знайомих по всьому світу
Ну он не Ванга и не знает что в голове у шизофреника. Дело не в том. Я про него узнал лишь несколько дней назад на этом форуме, вчера посмотрел его видео и его выводы, после услышанного от командования ВСРФ, они совпадают с моими. Противника нужно слушать, часто он открытым текстом говорит то что планирует дальше. И этим нужно пользоваться.
Востаннє редагувалось otg в Суб 26 бер, 2022 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:16

  flysoulfly написав:а колишній Харків саме як мільйонник біля мордоркордону - поки фсьо :( треба бути реалістом

Ниче не все. Все восстановим.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:так Європа зараз ПРИРЕЧЕНА або "годувати" 10-20 млн українських біженців,
або терміново будувати нові "Харкови" на всіх територіях від Луцьку до Кам'янця, умовно,

Поляки зараз зайняті організацією навчання для 700 тис. дітей з України, які ще і осіли в найбільших містах. Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах. Але умовно кажучи приймаючи 17-річного хлопця чи дівчину за рік другий поляки отримають якісну робочу силу. Та і взагалі б-ть біженців впевнений, що швидко адаптуються і будуть корисні для ЄС.
Надіюсь хоч зараз знімуть з пенсійного забезпечення хитрозроблених пенсів з ордло, які умудрялись отримувати одночасно по три пенсії і при цьомухаяти і проклинати Україну.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:27

  otg написав:
  flysoulfly написав:а колишній Харків саме як мільйонник біля мордоркордону - поки фсьо :( треба бути реалістом

Ниче не все. Все восстановим.
Ви не розумієте...
Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті.
Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:41

  flysoulfly написав:Ниче не все. Все восстановим.
Ви не розумієте...
Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті.
Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...[/quote]Так у нас вся Украина небезпечна в таком случае.
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