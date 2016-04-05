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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"...
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.
Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...

Почитайте, як фіни готувались до війни і воювали. Вони, зрештою, " капітулювали".
Не тільки я не впливаю на хід подій, а й багато хто з верхів, бо продовження чи зупинка війни від нас мало залежить. Орки для того і мучають мирних, щоб зламати суспільну думку. Хто голосував за #мирнаДонбасі, за любу ціну, марсіяни?
Я вірю в нашу перемогу, в те що ми будемо успішною європейською країною, навіть якщо в нас будуть окуповані території.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:48

  otg написав:
  flysoulfly написав:Ви не розумієте...
Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті.
Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...
Так у нас вся Украина небезпечна в таком случае.
проаналізуйте: судячи з аналітики, бомбардувальники та дорогі ракети в них обмежені за кількістю, а наземні реактивні й артсистеми - у кількості овердоxeра - а досягають Харкова навіть з-за кордону, з білгородщини ((
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?
vitaliian
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