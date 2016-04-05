_hunter написав:вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"...
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.
Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...
Почитайте, як фіни готувались до війни і воювали. Вони, зрештою, " капітулювали".
Не тільки я не впливаю на хід подій, а й багато хто з верхів, бо продовження чи зупинка війни від нас мало залежить. Орки для того і мучають мирних, щоб зламати суспільну думку. Хто голосував за #мирнаДонбасі, за любу ціну, марсіяни?
Я вірю в нашу перемогу, в те що ми будемо успішною європейською країною, навіть якщо в нас будуть окуповані території.