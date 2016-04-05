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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 531532533534535>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"...
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.
Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...

Почитайте, як фіни готувались до війни і воювали. Вони, зрештою, " капітулювали".
Не тільки я не впливаю на хід подій, а й багато хто з верхів, бо продовження чи зупинка війни від нас мало залежить. Орки для того і мучають мирних, щоб зламати суспільну думку. Хто голосував за #мирнаДонбасі, за любу ціну, марсіяни?
Я вірю в нашу перемогу, в те що ми будемо успішною європейською країною, навіть якщо в нас будуть окуповані території.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:48

  otg написав:
  flysoulfly написав:Ви не розумієте...
Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті.
Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...
Так у нас вся Украина небезпечна в таком случае.
проаналізуйте: судячи з аналітики, бомбардувальники та дорогі ракети в них обмежені за кількістю, а наземні реактивні й артсистеми - у кількості овердоxeра - а досягають Харкова навіть з-за кордону, з білгородщини ((
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?

По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:і всіх, що підтримують рашизм.

І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:а колишній Харків саме як мільйонник біля мордоркордону - поки фсьо треба бути реалістом

я как харьковчанин скажу тебе идти за русским кораблем
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:45

  Hotab написав:
  Ой+ написав:і всіх, що підтримують рашизм.

І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!

Ты чё сбежал и Херсон сдал?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:46

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:і всіх, що підтримують рашизм.

І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!

Ты чё сбежал и Херсон сдал?

Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:48

  Hotab написав:Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?

Может ты сначала Херсон освободишь?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:49

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?

Может ты сначала Херсон освободишь?

Сначала тебя "освобожу".
Hotab
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