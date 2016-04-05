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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 бер, 2022 12:47
_hunter написав:
вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"...
Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области.
Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...
Почитайте, як фіни готувались до війни і воювали. Вони, зрештою, " капітулювали".
Не тільки я не впливаю на хід подій, а й багато хто з верхів, бо продовження чи зупинка війни від нас мало залежить. Орки для того і мучають мирних, щоб зламати суспільну думку. Хто голосував за #мирнаДонбасі, за любу ціну, марсіяни?
Я вірю в нашу перемогу, в те що ми будемо успішною європейською країною, навіть якщо в нас будуть окуповані території.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 12:48
otg написав: flysoulfly написав:
Ви не розумієте...
Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті.
Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...
Так у нас вся Украина небезпечна в таком случае.
проаналізуйте: судячи з аналітики, бомбардувальники та дорогі ракети в них обмежені за кількістю, а наземні реактивні й артсистеми - у кількості овердоxeра - а досягають Харкова навіть з-за кордону, з білгородщини ((
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:04
Ой+ написав:
Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:16
vitaliian написав: Ой+ написав:
Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?
По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм.
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Ой+
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:24
Ой+ написав:
і всіх, що підтримують рашизм.
І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!
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Hotab
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:28
flysoulfly написав:
а колишній Харків саме як мільйонник біля мордоркордону - поки фсьо треба бути реалістом
я как харьковчанин скажу тебе идти за русским кораблем
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:45
Hotab написав: Ой+ написав:
і всіх, що підтримують рашизм.
І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!
Ты чё сбежал и Херсон сдал?
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:46
Вкладчик1234 написав: Hotab написав: Ой+ написав:
і всіх, що підтримують рашизм.
І як тільки якась запорізька мавпа спитає "так я ні понял, пітун ужє напал 8 лєт назад, ілі іщьо нападьот", так зразу з розмаху кувалдою в нос і в силосну яму гнисти!
Ты чё сбежал и Херсон сдал?
Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:48
Hotab написав:
Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?
Может ты сначала Херсон освободишь?
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:49
Вкладчик1234 написав: Hotab написав:
Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?
Может ты сначала Херсон освободишь?
Сначала тебя "освобожу".
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