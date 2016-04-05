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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:52
Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Hotab написав:
Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?
Может ты сначала Херсон освободишь?
Сначала тебя "освобожу".
Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?
"Освободитель", блдь
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:08
Вкладчик1234 написав:
Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?
Не, не до конца свободен. Надо бы выбить срану.юа из головы. Чтоб стал свободен полностью. Чтоб не смело даже вякнуть что-то о "питун нападьот".
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:11
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?
Не, не до конца свободен. Надо бы выбить срану.юа из головы. Чтоб стал свободен полностью. Чтоб не смело даже вякнуть что-то о "питун нападьот".
Слив защитан
Ты будешь решать, я свободен или нет, и что мне "выбить из головы"? Ты себе выбей, долбоёб
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:15
Вкладчик1234 написав:
Слив защитан
Засчитывай-засчитывай. Но главное прячься хорошенько.
Чтоб я тебе на ушко не напомнил о твоих "ну що, помогли тобі твої партнери?"
Как ты тут рассказывал, кто нам настоящий друг, а кто ",так, прикидывается".
Ты уже разобралось, кто друг, а кто жжет нам города??
Ты свинота уже поняло, что это тебя тут "освобождают от бындеровцев"?
Вкладчик1234 написав:
Ты будешь решать
Да, именно я.
Не жди пощады. Такой сволоте в Украине уже не место.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 26 бер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:15
А вообще, Фейслес удалил наверно, я тебе написал добрый совет: завязывай с алкашкой, может вновь станешь нормальным человеком
И "не на ушко" я тебе скажу: не ищи виноватых в своих проблемах и неудачах. Я точно в них не виноват
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:17
Вкладчик1234 написав:
завязывай с алкашкой
Не продають ніде в Україні. Останній раз вживав кілька тижнів тому в Румунії.
Совєти прибережи для себе, проживеш довше.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
завязывай с алкашкой
Не продають ніде в Україні. Останній раз вживав кілька тижнів тому в Румунії.
Совєти прибережи для себе, проживеш довше.
Следи за собой
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:26
Вкладчик1234 написав:
Следи за собой
Я прослежу. И припомню. Как ты тут радостно визжало, когда нам кто-то отказал в военной помощи, носил сюда любейшие неудачи Украины. Ты заткнулось об этом, но мы не забыли.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:28
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Следи за собой
Я прослежу. И припомню. Как ты тут радостно визжало, когда нам кто-то отказал в военной помощи, носил сюда любейшие неудачи Украины. Ты заткнулось об этом, но мы не забыли.
Прими лекарства.
Бустер не забыл?
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