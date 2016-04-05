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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 532533534535>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:52

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Я тобі на вушко це скажу. Розкажи мені, де воно?

Может ты сначала Херсон освободишь?

Сначала тебя "освобожу".

Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?

"Освободитель", блдь
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?

Не, не до конца свободен. Надо бы выбить срану.юа из головы. Чтоб стал свободен полностью. Чтоб не смело даже вякнуть что-то о "питун нападьот".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:11

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Херсонская макака, я и так свободен. А Херсон?

Не, не до конца свободен. Надо бы выбить срану.юа из головы. Чтоб стал свободен полностью. Чтоб не смело даже вякнуть что-то о "питун нападьот".




Слив защитан

Ты будешь решать, я свободен или нет, и что мне "выбить из головы"? Ты себе выбей, долбоёб
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Слив защитан

Засчитывай-засчитывай. Но главное прячься хорошенько.

Чтоб я тебе на ушко не напомнил о твоих "ну що, помогли тобі твої партнери?"

Как ты тут рассказывал, кто нам настоящий друг, а кто ",так, прикидывается".
Ты уже разобралось, кто друг, а кто жжет нам города??

Ты свинота уже поняло, что это тебя тут "освобождают от бындеровцев"?

  Вкладчик1234 написав:Ты будешь решать

Да, именно я.
Не жди пощады. Такой сволоте в Украине уже не место.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 26 бер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:15

А вообще, Фейслес удалил наверно, я тебе написал добрый совет: завязывай с алкашкой, может вновь станешь нормальным человеком

И "не на ушко" я тебе скажу: не ищи виноватых в своих проблемах и неудачах. Я точно в них не виноват
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:завязывай с алкашкой

Не продають ніде в Україні. Останній раз вживав кілька тижнів тому в Румунії.

Совєти прибережи для себе, проживеш довше.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:завязывай с алкашкой

Не продають ніде в Україні. Останній раз вживав кілька тижнів тому в Румунії.

Совєти прибережи для себе, проживеш довше.

Следи за собой
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Не продають ніде в Україні
https://www.kypur.net/na-kirovogradshhyni-dozvolyly-torguvaty-micznymy-alkogolinymy-napoyamy/
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Следи за собой

Я прослежу. И припомню. Как ты тут радостно визжало, когда нам кто-то отказал в военной помощи, носил сюда любейшие неудачи Украины. Ты заткнулось об этом, но мы не забыли.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:28

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Следи за собой

Я прослежу. И припомню. Как ты тут радостно визжало, когда нам кто-то отказал в военной помощи, носил сюда любейшие неудачи Украины. Ты заткнулось об этом, но мы не забыли.

Прими лекарства.
Бустер не забыл?
Вкладчик1234
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