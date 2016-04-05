_hunter написав:вас все меньше понимаю: вы считаете, что у вас есть какое-то право голоса в решении о капитуляции? Но в то же время вы перекладываете ответственность за эвакуацию каких-то "мирных" на "власть"... Как и куда вы предлагаете тот же Харьков эвакуировать? -- если он один как пол Львовской области. Кстати: благодаря особенностям призыва в странах пост-совка -- в некоторых случаях "мирные" отличаются от "не-мирных" только тем, что первых военкомат уже нашел...
Почитайте, як фіни готувались до війни і воювали. Вони, зрештою, " капітулювали". Не тільки я не впливаю на хід подій, а й багато хто з верхів, бо продовження чи зупинка війни від нас мало залежить. Орки для того і мучають мирних, щоб зламати суспільну думку. Хто голосував за #мирнаДонбасі, за любу ціну, марсіяни? Я вірю в нашу перемогу, в те що ми будемо успішною європейською країною, навіть якщо в нас будуть окуповані території.
flysoulfly написав:Ви не розумієте... Для половини колишніх жителів немає сенсу жити в настільки небезпечному потенційно місті. Поки за Гоптовкою не буде тихо плескатись Океан...
Так у нас вся Украина небезпечна в таком случае.
проаналізуйте: судячи з аналітики, бомбардувальники та дорогі ракети в них обмежені за кількістю, а наземні реактивні й артсистеми - у кількості овердоxeра - а досягають Харкова навіть з-за кордону, з білгородщини ((
Ой+ написав:Нетрудно догадатись, що значна частина не вернеться при будь яких розкладах
а родители вернутся или как?
По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм.
edvardd написав:командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився
в 2014г можно было министров обороны Лебедева и Саламатина к стенке поставить (правда сбежали во время), вот поэтому самолеты рф почти прекратили летать ( а из 450 заявленных в январе 2022, на сегодня уничтожили 117-120), а остальные 300 оказались не пригодны к полетам (согласен, что пусть кроме сбитых есть те, что дотянули до аэродрома, пусть это будет 200 самолетов, все равно выходит что более сотни просто приписали к исправным)
prodigy , я думаю по АТ там серьезных проблем пока нет, есть откуда перебрасывать. А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА. Одно дело тупой контрач 20-летний сидя в лесу под вышгородом верит в фашистов, но 30-40 летним офицерам такое не начешешь. И они, сидя на аэродроме в Лиде или Барановичах прекрасно смотрят Ютьюб через ВПН и знают реальную ситуацию. Даже если не очень интересовались ею на первой неделе.
Другий тиждень ведуться міські бої. Но ми тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло все більше окупантів. Вони намагаються захоплювати будинки, ми їх звідти вибиваємо. Ми будемо тримати Маріуполь до останнього. Маріуполь є і буде українським.
Рано чи пізно деблокада відбудеться. Ми не будемо розповідати всіх деталей. Я мав коротку бесіду з Президентом Зеленським. Нехай це залишиться під грифом секретно. Над операцією працює і військове керівництво держави. Обов’язково буде успіх у цієї операції. І ми вистоїмо. https://www.0629.com.ua/news/3358542/ev ... usiv-video