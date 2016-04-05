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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины...
Там текст обращения 24 февраля был большой: начали с НАТО, наличие угроз для пуРаши со стороны современной Украины, затем пытались в толочь, что хотим защитить ОРДЛО и "демилитаризировать и денацификацировать Украину" ("без оккупации украинских территорий") + ещё куча воды.
Выполнить "демилитаризацию и денацификацию Украины" нельзя находясь только на территориях пуДонбасса и пуКрыма (за 8 лет этого же не вышло).

Простынка и создана, чтобы тупой рашнарод не мог понять истинных целей операции.

  Hotab написав:...а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы??
26 февраля на сайте риа опубликовали же статью, что Украина (не дай Боже) находится под пуРашей, русский мир воссоздан и прочий бред. Другими словами они только и умеют писать простынки и сказки. Видимо сила пропаганды была настолько убедительной, что "наше дело правое..." всё затмило. Типа всё сделано по международным законодательным нормам.

  prodigy написав:продолжаешь ...Гиркина слушаешь? ну-ну
Из двух зол (рашТВ и он), я отдаю предпочтению послушать/почитать Гиркина/Стрелкова (меньшее зло). Вот сегодня видел видео по 29 день "спецоперации" (в канале Nexta) и, вроде как, про 4 день читал. Он старается трезво оценивать ситуация и на здравомыслящих россиян это должно оказать эффект в пользу Украины. Больше я не видел смысла углубляться.

  prodigy написав:еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении ...Краматорск -Северодонецк.
Видимо были риски.

  prodigy написав:Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в ...Крамоторске.
В Краматорске относительно тихо и нет таких сильных разрушений. Всё артой.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА.

На 300 вылетов 3-4 сбитых самолета
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:35

  Вкладчик1234 написав:. А Херсон?
ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:50

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:. А Херсон?
ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский


Утром Пентагон уже лепетал про это. Думал, деза. Но видимо, выбьют Херсон у рашиков!!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский

Аж перепроверил... Да, Маркиян сказал такое в интервью ВВС.
Только позавчера "В апреле на оккупированной части Херсонской области планируют вводить в обращение рубли – депутат облсовета", а сегодня такое заявление!

P.S. Да, оказывается, вчера пропустил(и) У оккупантов нет полного контроля над Херсоном, — NYT
Востаннє редагувалось Hennady в Суб 26 бер, 2022 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:07

  Hotab написав:prodigy , я думаю по АТ там серьезных проблем пока нет, есть откуда перебрасывать.
А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА. Одно дело тупой контрач 20-летний сидя в лесу под вышгородом верит в фашистов, но 30-40 летним офицерам такое не начешешь. И они, сидя на аэродроме в Лиде или Барановичах прекрасно смотрят Ютьюб через ВПН и знают реальную ситуацию. Даже если не очень интересовались ею на первой неделе.
Чогось мені здається, що оповідання тих хто повернувся з бойового вильоту..а ще більше кількість тих хто не повернувся - набагато яскравіше сприймаються ніж ютубперегляди
ПС Як на мене - але літуни навіть знаходячись на різних аеродромах - все одно між собою спілкуються..адже знайомі ще як мінімум з училища....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:09

  Hennady написав:
  vitaliian написав:ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский

Аж перепроверил... Да, Маркиян сказал такое в интервью ВВС.
Только позавчера "В апреле на оккупированной части Херсонской области планируют вводить в обращение рубли – депутат облсовета", а сегодня такое заявление!

P.S. Да, оказывается, вчера пропустил(и) У оккупантов нет полного контроля над Херсоном, — NYT
ситуация быстро меняется, позавчера - фубли, а завтра ойро. А где Зорян и Шкиряк пропали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:На 300 вылетов 3-4 сбитых самолета
Якщо по вильотам - гарно...
А якщо по пілотам?
На 200 реальних пілотів
- щодня мінус 2-3...і так вже 30 днів
- щомісяця мінус 60-90....
budivelnik
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