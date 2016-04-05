Hotab написав:И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины...
Там текст обращения 24 февраля был большой: начали с НАТО, наличие угроз для пуРаши со стороны современной Украины, затем пытались в толочь, что хотим защитить ОРДЛО и "демилитаризировать и денацификацировать Украину" ("без оккупации украинских территорий") + ещё куча воды. Выполнить "демилитаризацию и денацификацию Украины" нельзя находясь только на территориях пуДонбасса и пуКрыма (за 8 лет этого же не вышло).
Простынка и создана, чтобы тупой рашнарод не мог понять истинных целей операции.
Hotab написав:...а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы??
26 февраля на сайте риа опубликовали же статью, что Украина (не дай Боже) находится под пуРашей, русский мир воссоздан и прочий бред. Другими словами они только и умеют писать простынки и сказки. Видимо сила пропаганды была настолько убедительной, что "наше дело правое..." всё затмило. Типа всё сделано по международным законодательным нормам.
Из двух зол (рашТВ и он), я отдаю предпочтению послушать/почитать Гиркина/Стрелкова (меньшее зло). Вот сегодня видел видео по 29 день "спецоперации" (в канале Nexta) и, вроде как, про 4 день читал. Он старается трезво оценивать ситуация и на здравомыслящих россиян это должно оказать эффект в пользу Украины. Больше я не видел смысла углубляться.
prodigy написав:еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении ...Краматорск -Северодонецк.
Видимо были риски.
prodigy написав:Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в ...Крамоторске.
В Краматорске относительно тихо и нет таких сильных разрушений. Всё артой.
Hotab написав:А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА.
vitaliian написав:ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
Аж перепроверил... Да, Маркиян сказал такое в интервью ВВС. Только позавчера "В апреле на оккупированной части Херсонской области планируют вводить в обращение рубли – депутат облсовета", а сегодня такое заявление!
Hotab написав:prodigy , я думаю по АТ там серьезных проблем пока нет, есть откуда перебрасывать. А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА. Одно дело тупой контрач 20-летний сидя в лесу под вышгородом верит в фашистов, но 30-40 летним офицерам такое не начешешь. И они, сидя на аэродроме в Лиде или Барановичах прекрасно смотрят Ютьюб через ВПН и знают реальную ситуацию. Даже если не очень интересовались ею на первой неделе.
Чогось мені здається, що оповідання тих хто повернувся з бойового вильоту..а ще більше кількість тих хто не повернувся - набагато яскравіше сприймаються ніж ютубперегляди ПС Як на мене - але літуни навіть знаходячись на різних аеродромах - все одно між собою спілкуються..адже знайомі ще як мінімум з училища....
vitaliian написав:ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
Аж перепроверил... Да, Маркиян сказал такое в интервью ВВС. Только позавчера "В апреле на оккупированной части Херсонской области планируют вводить в обращение рубли – депутат облсовета", а сегодня такое заявление!