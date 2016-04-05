Додано: Суб 26 бер, 2022 15:08

Hotab написав: И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины... И якобы все задачи, которые стоят перед рашей, именно на дамбасе. И заодно уничтожить армию Украины...

Hotab написав: ...а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы?? ...а потерять огромный кусок своей армейской машины, отхватить санкций у них входило в планы??

prodigy написав: продолжаешь ...Гиркина слушаешь? ну-ну продолжаешь ...Гиркина слушаешь? ну-ну

prodigy написав: еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении ...Краматорск -Северодонецк. еще неделю назад здесь постил, что надо срочно ударить с Днепра в направлении ...Краматорск -Северодонецк.

prodigy написав: Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в ...Крамоторске. Окружить и уничтожить группировку ведущую бои в ...Крамоторске.

Там текст обращения 24 февраля был большой: начали с НАТО, наличие угроз для пуРаши со стороны современной Украины, затем пытались в толочь, что хотим защитить ОРДЛО и "демилитаризировать и денацификацировать Украину" ("без оккупации украинских территорий") + ещё куча воды.Выполнить "демилитаризацию и денацификацию Украины" нельзя находясь только на территориях пуДонбасса и пуКрыма (за 8 лет этого же не вышло).Простынка и создана, чтобы тупой рашнарод не мог понять истинных целей операции.26 февраля на сайте риа опубликовали же статью, что Украина (не дай Боже) находится под пуРашей, русский мир воссоздан и прочий бред. Другими словами они только и умеют писать простынки и сказки. Видимо сила пропаганды была настолько убедительной, что "наше дело правое..." всё затмило. Типа всё сделано по международным законодательным нормам.Из двух зол (рашТВ и он), я отдаю предпочтению послушать/почитать Гиркина/Стрелкова (меньшее зло). Вот сегодня видел видео по 29 день "спецоперации" (в канале Nexta) и, вроде как, про 4 день читал. Он старается трезво оценивать ситуация и на здравомыслящих россиян это должно оказать эффект в пользу Украины. Больше я не видел смысла углубляться.Видимо были риски.В Краматорске относительно тихо и нет таких сильных разрушений. Всё артой.