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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:території НЗФ "ДНР" окупаційна влада вирішила знову ввести гривню у грошовий обіг. Це пов'язано з тим, що російські куратори в ОРДЛО вирішили заробити на обмінному курсі.
нет рф фальшивку печатает и туда сбывает
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:На 300 вылетов 3-4 сбитых самолета

Пруфец есть?
Арестович тоже не очень достоверный источник, но он называет в настоящее время 1 сбитый на 30 вылетов. Это много потерь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:39

Кирилл Сазонов
3 ч.
Что мы имеем на сегодня из подтвержденного. В освобожденном Ирпене прилетают снаряды и периодически уличные бои. Похожая картина в Гостомеле - наши не дают оркам расслабляться. Буча между этими двумя горячими точками под контролем оккупантов. Они там окапываются и пытаются организовать фейковую эвакуацию местных в Беларусь.
Зачем окапываться в Буче - логичного объяснения нет. Для наступления на Киев окопы не нужны. Ждать подкреплений? Их не будет. А засесть надолго в обороне - наши постепенно возьмут в кольцо и сопротивление задохнется просто по причине дефицита боекомплекта. Но, видимо, верят в мифические подкрепления. Зря. Группировку из под Сум враг отвел на территорию РФ.
В Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Есть пока неподтвержденная информация по освобождению населенного пункта на Херсонщине. Очевидно, что наступление выдохлось. Сидеть в глухой обороне на захваченных участках? До каких пор? Похоже, никакого плана "Б" у агрессора нет. А у ЗСУ план прежний. Ловить и бить 🙂
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:46

Hotab
Если бы еще ракеты сбивали...
Сегодня был налет на Львов, три ракеты в нефтехранилище.
Есть видео, как такая колбаса летит над Львовом. Не на сверхзвуке, не маневрирует, обманки не выбрасывает. на мой "детский" (с) взгляд, совковая Шилка ее бы сбила на раз (я в молодости на стрельбах видел, как они работают). Или там совсем нет ПВО (всё переброшено на горячие точки), или нет системы предупреждения.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Но, видимо, верят в мифические подкрепления.
А через Припять к ним не идёт уже ничего? Я думаю партизаны там хорошо прорежают колонны, но они все же есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:совковая Шилка ее бы сбила на раз

Телефонные камеры сильно отдаляют картинку. По факту высота маленькая, РЛС Шилки не очень то способна видеть такое (когда-то тренировали ПВО-ников наших, так они вертолёт на пределе не видят, пока над головой не пролетишь) , а в поле зрения стрелка ПЗРК она находится 3-5 секунд. За это время даже головка СН охладиться не успевает.
Все не та просто , кароч. Надо современные ЗРК, типа рашистского панцыря. И много, если только один Львов надо обставить десятками машин.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне требуют, чтобы из Славутича убрали полицию

Об этом сообщил во время национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Но мы понимаем, что после этого последуют и следующие требования. То есть традиционно они заходят якобы с более мягкими вещами, а потом начинают очень часто требовать вещи, которые недопустимы вообще в любой нормальной жизни», — подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Город находится в кольце российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность объекта «Укрытие» и Чернобыльской АЭС. Так что пока до конца непонятно, какие планы у россиян.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:00

🔴 Окупантів відкинули від Києва на 35-70 кілометрів – Міноборони

Українські військові відігнали з Києва окупантів на понад 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник:

🔻 Це не дає нам права в будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва.

🔻 Київ укріплюється, столицю добре обороняють підрозділи Збройних Сил України й інших складових сил оборони України. Тому ми готові до будь-якого розвитку оперативної обстановки.

🔻 Для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу і техніки, що наразі росія забезпечити не може.


❗️Мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону «UAразом» - про ситуацію в Ірпені.

«Третій день точаться дуже запеклі бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:08

Харьков [хотят] подвергнуть удару термобарическими боеприпасами

По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.

Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Проведение обстрелов готовится с 26.03.2022.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В новостях "обстреляли Боярку". Это откуда и чем? Они ползут на юух ?
wadimk
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