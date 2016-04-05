нет рф фальшивку печатает и туда сбывает
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Додано: Суб 26 бер, 2022 17:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:39
Кирилл Сазонов
3 ч.
Что мы имеем на сегодня из подтвержденного. В освобожденном Ирпене прилетают снаряды и периодически уличные бои. Похожая картина в Гостомеле - наши не дают оркам расслабляться. Буча между этими двумя горячими точками под контролем оккупантов. Они там окапываются и пытаются организовать фейковую эвакуацию местных в Беларусь.
Зачем окапываться в Буче - логичного объяснения нет. Для наступления на Киев окопы не нужны. Ждать подкреплений? Их не будет. А засесть надолго в обороне - наши постепенно возьмут в кольцо и сопротивление задохнется просто по причине дефицита боекомплекта. Но, видимо, верят в мифические подкрепления. Зря. Группировку из под Сум враг отвел на территорию РФ.
В Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Есть пока неподтвержденная информация по освобождению населенного пункта на Херсонщине. Очевидно, что наступление выдохлось. Сидеть в глухой обороне на захваченных участках? До каких пор? Похоже, никакого плана "Б" у агрессора нет. А у ЗСУ план прежний. Ловить и бить 🙂
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:46
Hotab
Если бы еще ракеты сбивали...
Сегодня был налет на Львов, три ракеты в нефтехранилище.
Есть видео, как такая колбаса летит над Львовом. Не на сверхзвуке, не маневрирует, обманки не выбрасывает. на мой "детский" (с) взгляд, совковая Шилка ее бы сбила на раз (я в молодости на стрельбах видел, как они работают). Или там совсем нет ПВО (всё переброшено на горячие точки), или нет системы предупреждения.
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Телефонные камеры сильно отдаляют картинку. По факту высота маленькая, РЛС Шилки не очень то способна видеть такое (когда-то тренировали ПВО-ников наших, так они вертолёт на пределе не видят, пока над головой не пролетишь) , а в поле зрения стрелка ПЗРК она находится 3-5 секунд. За это время даже головка СН охладиться не успевает.
Все не та просто , кароч. Надо современные ЗРК, типа рашистского панцыря. И много, если только один Львов надо обставить десятками машин.
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Россияне требуют, чтобы из Славутича убрали полицию
Об этом сообщил во время национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Но мы понимаем, что после этого последуют и следующие требования. То есть традиционно они заходят якобы с более мягкими вещами, а потом начинают очень часто требовать вещи, которые недопустимы вообще в любой нормальной жизни», — подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Город находится в кольце российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность объекта «Укрытие» и Чернобыльской АЭС. Так что пока до конца непонятно, какие планы у россиян.
Додано: Суб 26 бер, 2022 18:00
Додано: Суб 26 бер, 2022 18:08
Харьков [хотят] подвергнуть удару термобарическими боеприпасами
По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.
Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
Проведение обстрелов готовится с 26.03.2022.
Додано: Суб 26 бер, 2022 18:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В новостях "обстреляли Боярку". Это откуда и чем? Они ползут на юух ?
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