Додано: Суб 26 бер, 2022 17:39

Кирилл Сазонов

3 ч.

Что мы имеем на сегодня из подтвержденного. В освобожденном Ирпене прилетают снаряды и периодически уличные бои. Похожая картина в Гостомеле - наши не дают оркам расслабляться. Буча между этими двумя горячими точками под контролем оккупантов. Они там окапываются и пытаются организовать фейковую эвакуацию местных в Беларусь.

Зачем окапываться в Буче - логичного объяснения нет. Для наступления на Киев окопы не нужны. Ждать подкреплений? Их не будет. А засесть надолго в обороне - наши постепенно возьмут в кольцо и сопротивление задохнется просто по причине дефицита боекомплекта. Но, видимо, верят в мифические подкрепления. Зря. Группировку из под Сум враг отвел на территорию РФ.

В Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Есть пока неподтвержденная информация по освобождению населенного пункта на Херсонщине. Очевидно, что наступление выдохлось. Сидеть в глухой обороне на захваченных участках? До каких пор? Похоже, никакого плана "Б" у агрессора нет. А у ЗСУ план прежний. Ловить и бить 🙂