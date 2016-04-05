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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 533534535536>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Но, видимо, верят в мифические подкрепления.
А через Припять к ним не идёт уже ничего? Я думаю партизаны там хорошо прорежают колонны, но они все же есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:совковая Шилка ее бы сбила на раз

Телефонные камеры сильно отдаляют картинку. По факту высота маленькая, РЛС Шилки не очень то способна видеть такое (когда-то тренировали ПВО-ников наших, так они вертолёт на пределе не видят, пока над головой не пролетишь) , а в поле зрения стрелка ПЗРК она находится 3-5 секунд. За это время даже головка СН охладиться не успевает.
Все не та просто , кароч. Надо современные ЗРК, типа рашистского панцыря. И много, если только один Львов надо обставить десятками машин.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне требуют, чтобы из Славутича убрали полицию

Об этом сообщил во время национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Но мы понимаем, что после этого последуют и следующие требования. То есть традиционно они заходят якобы с более мягкими вещами, а потом начинают очень часто требовать вещи, которые недопустимы вообще в любой нормальной жизни», — подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Город находится в кольце российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность объекта «Укрытие» и Чернобыльской АЭС. Так что пока до конца непонятно, какие планы у россиян.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:00

🔴 Окупантів відкинули від Києва на 35-70 кілометрів – Міноборони

Українські військові відігнали з Києва окупантів на понад 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник:

🔻 Це не дає нам права в будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва.

🔻 Київ укріплюється, столицю добре обороняють підрозділи Збройних Сил України й інших складових сил оборони України. Тому ми готові до будь-якого розвитку оперативної обстановки.

🔻 Для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу і техніки, що наразі росія забезпечити не може.


❗️Мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону «UAразом» - про ситуацію в Ірпені.

«Третій день точаться дуже запеклі бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:08

Харьков [хотят] подвергнуть удару термобарическими боеприпасами

По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.

Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Проведение обстрелов готовится с 26.03.2022.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В новостях "обстреляли Боярку". Это откуда и чем? Они ползут на юух ?
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:29

  wadimk написав:В новостях "обстреляли Боярку". Это откуда и чем? Они ползут на юух ?
суя по всему артой. Град бьёт на 30 км, посмотрите на карту Боярка в пределах досягаемости.

https://t.me/oko_xx/9304

На юух не ползут потому что им там светит котел. Единственный их путь на север.

Закопали танк
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:42

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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:48

  vitaliian написав:Харьков [хотят] подвергнуть удару термобарическими боеприпасами

По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.

Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Проведение обстрелов готовится с 26.03.2022.


От куда такая информация поступает?
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:54

  jerua написав:куда такая информация поступает
из интернета...
https://t.me/zloyodessit/13553
vitaliian
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