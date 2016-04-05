Starikan написав:совковая Шилка ее бы сбила на раз
Телефонные камеры сильно отдаляют картинку. По факту высота маленькая, РЛС Шилки не очень то способна видеть такое (когда-то тренировали ПВО-ников наших, так они вертолёт на пределе не видят, пока над головой не пролетишь) , а в поле зрения стрелка ПЗРК она находится 3-5 секунд. За это время даже головка СН охладиться не успевает. Все не та просто , кароч. Надо современные ЗРК, типа рашистского панцыря. И много, если только один Львов надо обставить десятками машин.
Россияне требуют, чтобы из Славутича убрали полицию
Об этом сообщил во время национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Но мы понимаем, что после этого последуют и следующие требования. То есть традиционно они заходят якобы с более мягкими вещами, а потом начинают очень часто требовать вещи, которые недопустимы вообще в любой нормальной жизни», — подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Город находится в кольце российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность объекта «Укрытие» и Чернобыльской АЭС. Так что пока до конца непонятно, какие планы у россиян.
По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.
Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
По имеющейся информации, в район размещения российской реактивной артиллерии ведётся подвоз боеприпасов 9М51 для РСЗО «Ураган». Данные боеприпасы представляют собой снаряды объёмного взрыва – термобарические.
Приказ на применение данных боеприпасов по Харькову отдали военные преступники командующий 6-й ОА генерал-лейтенант Владислав Ершов и заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Серицкий.