Додано: Суб 26 бер, 2022 19:17

с Цензора:





Юрий Будник



Я не хочу никого расстроить, но…

1. Армия РФ продолжает наступать.



2. Она наступает на Курахово и Изюм с целью окружить нашу группировку на Донбассе.



3. Одесса и Николаев уцелели не из-за симпатичного губернатора, а потому что российские десантники были перемолоты в Мариуполе его защитниками.



4. Мариуполь - это чудеса мужества и героизма полка Азов, морпехов, пограничников и местной патрульной полиции. Но их буквально испепеляют в полном окружении арта и самолеты орков. Сколько еще продержатся эти герои не знает никто. То что они творят с русней - это эпический подвиг, за которым изумленно наблюдает весь мир. Но человеческие силы имеют придел.



5. Аристович - это позитивный блогер. Никакой он не военный эксперт. Его дело поднять настроение. Он с этим справляется. Так к нему и относитесь.



6. Ни ч*рнобаевка, ни убийство генералов рф, ни захват тракторными войсками русской техники не влияют на общий ход войны.



7. Ракеты у РФ не закончатся ближайшие месяцы.



Что мы достигли?



Украина остановила наступление орков на Киев, Харьков, Сумы и на южном направлении.



Но орки сконцентрировали все силы на Донбасе и Мариуполе.



Мы сломали планы Путина на блицкриг, но победа наша еще очень далеко.



Мы только пытаемся избежать поражения, и делаем это хорошо.



Но до разгрома Мордора еще очень и очень далеко.



Не разочаровуйтесь и не очаровуйтесь, иначе, впадете в отчаяние тогда, когда нужны будут силы для последнего рывка.



Все будет Украина!



Мы обязательно победим!!



Слава Украине!