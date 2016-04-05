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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:57

  vitaliian написав: :arrow:

Я тоже может что-то не так понял, но пока пересичным говорят ничего не снимать - журналисты всего мира транслируют это в прямом эфире.
И это уже не первый раз такое происходит

*Удолил кортинки :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 26 бер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:но пока пересичным говорят ничего не снимать - журналисты всего мира транслируют это в прямом эфире.
вы всё правильно поняли

⚡️Оффтоп: ещё три взрыва прогремели во Львове
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:05

Взято з телеграм "американський піхотинець"
"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо охуїв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і піздують шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі піздують... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піздують, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, блядь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і піздуть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."

Автор невідомий.

Русняві! Заїбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас роз'їбала, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас, і пизда. Всім вам, фашисти кончені, пизда.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:08

vitaliian

не занимайтесь распространением фейков
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост. Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Ну что, второй фронт открыт?

https://t.me/uniannet/41725
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:12

  jerua написав:vitaliian

не занимайтесь распространением фейков

Не читайте меня, я не в состоянии проверить каждую новость фейк или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

с Цензора:


Юрий Будник

Я не хочу никого расстроить, но…
1. Армия РФ продолжает наступать.

2. Она наступает на Курахово и Изюм с целью окружить нашу группировку на Донбассе.

3. Одесса и Николаев уцелели не из-за симпатичного губернатора, а потому что российские десантники были перемолоты в Мариуполе его защитниками.

4. Мариуполь - это чудеса мужества и героизма полка Азов, морпехов, пограничников и местной патрульной полиции. Но их буквально испепеляют в полном окружении арта и самолеты орков. Сколько еще продержатся эти герои не знает никто. То что они творят с русней - это эпический подвиг, за которым изумленно наблюдает весь мир. Но человеческие силы имеют придел.

5. Аристович - это позитивный блогер. Никакой он не военный эксперт. Его дело поднять настроение. Он с этим справляется. Так к нему и относитесь.

6. Ни ч*рнобаевка, ни убийство генералов рф, ни захват тракторными войсками русской техники не влияют на общий ход войны.

7. Ракеты у РФ не закончатся ближайшие месяцы.

Что мы достигли?

Украина остановила наступление орков на Киев, Харьков, Сумы и на южном направлении.

Но орки сконцентрировали все силы на Донбасе и Мариуполе.

Мы сломали планы Путина на блицкриг, но победа наша еще очень далеко.

Мы только пытаемся избежать поражения, и делаем это хорошо.

Но до разгрома Мордора еще очень и очень далеко.

Не разочаровуйтесь и не очаровуйтесь, иначе, впадете в отчаяние тогда, когда нужны будут силы для последнего рывка.

Все будет Украина!

Мы обязательно победим!!

Слава Украине!
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:38

  Hotab написав:prodigy , я думаю по АТ там серьезных проблем пока нет, есть откуда перебрасывать.
А вот по моральной готовности пилотов , мне вообще сложно себе представить этот процесс принятия решения на вылет, когда якобы уничтоженное украинское ПВО все сбивает и сбивает рашистские ЛА. Одно дело тупой контрач 20-летний сидя в лесу под вышгородом верит в фашистов, но 30-40 летним офицерам такое не начешешь. И они, сидя на аэродроме в Лиде или Барановичах прекрасно смотрят Ютьюб через ВПН и знают реальную ситуацию. Даже если не очень интересовались ею на первой неделе.


и ютуб смотрят и по координатам видно, что БЗ-бомбить не в/ч или завод,
а города и дома мирных жителей, и тем не менее пилоты (особенно старшие офицеры) выполняют преступные приказы
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:На 300 вылетов 3-4 сбитых самолета


где пруф?
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