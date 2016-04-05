Hotab написав:Все не та просто , кароч. Надо современные ЗРК, типа рашистского панцыря. И много, если только один Львов надо обставить десятками машин.
В составе 1-го корпуса ПВО, предназначенного для обороны столицы СССР города Москвы, по состоянию на 1 июня 1941 года имелось: шесть зенитных артиллерийских полков (зенап) среднего калибра (СК), один зенитно-пулеметный полк, два зенитно-прожекторных полка, два полка аэростатов заграждения (АЗ), два полка воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), отдельный радиобатальон ВНОС, отдельный батальон связи, одна авиационная эскадрилья, отдельный авиационный отряд, узел связи. Зенапы, входившие в состав корпуса, имели в своем составе по пять дивизионов среднего калибра (по пять батарей в каждом дивизионе (четыре зенитные пушки в батарее), дивизион малого калибра (три батареи), прожекторный батальон (пять рот) и парковую батарею.
Основное вооружение полка включало сто зенитных пушек калибра 85 мм, 12 зенитных пушек калибра 37 мм, 25 зенитных пулеметов калибра 12,7 мм, 30 станций «Прожзвук», 30 прожекторных станций 3-15-4Б. Зенитно-пулеметный полк имел на вооружении 81 счетверенную установку калибра 7,62 мм. Зенитно-прожекторные полки включали три прожекторных батальона, по три роты в каждом. Рота включала четыре прожекторных взвода и взвод связи. По штату в полку было 36 станций «Прожзвук» и 108 станций 3-15-4Б. Станция-искатель «Прожзвук» представляла собой звукоулавливатель ЗТ-5, который был смонтирован на трехосном автомобиле ЗиС-6. Работа станции-искателя синхронизировалась через специальный пост управления с прожекторной станцией 3-15-4.
Полки аэростатов заграждения имели по два дивизиона, где предусматривалось 216 постов.
Полки ВНОС включали по четыре батальона. В каждом полку предусматривалось развертывание 304 постов. В состав радиобатальона ВНОС входили две радиолокационные станции РУС-1 и одна станция РУС-2. Основным видом связи, при помощи которой осуществлялось управление частями ПВО Москвы, являлась проводная телефонная связь. Радиосвязь применялась в основном в истребительной авиации и службе ВНОС. Всего на вооружении частей и подразделений корпуса имелось 372 зенитные пушки калибра 85 мм, 176 зенитных пушек калибра 76 мм, 28 зенитных пушек (37 мм), 100 зенитных пулеметов, 318 зенитных прожекторов, 68 аэростатов заграждения.
По штату в войсках корпуса насчитывалось 21 402 военнослужащих, из них 2433 офицера, 4974 сержанта, 13 995 солдат.
ПВО нашей столицы Киева тоже на хорошем уровне, хотя только сейчас до многих из власти дошло, на сколько важно иметь надежную ПВО и ПРО
GALeon написав:ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост. Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
3. Одесса и Николаев уцелели не из-за симпатичного губернатора, а потому что российские десантники были перемолоты в Мариуполе его защитниками.
То есть на Одессу и Нико орки шли через Мариуполь? Возможно, конечно, что часть их перебрасывали на Мариуполь вместо Нико, но не факт. И если бы их шло больше через Нико, то тоже не факт, что они бы продвинулись дальше. Они уже с разных сторон пробовали пройти, но везде получается Чорнобаївка. В последнее время летать больше стали. Каждый день слышу самолеты по несколько раз.
"Это борьба между свободой и репрессией, борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к долгой борьбе, мы не победим за день или месяц. Сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу" “путин поставил себе неприличную цель. Он, как и все автократы, считает, что кто сильнее, тот и прав. Но Авраам Линкольн сказал, что сила в правде. Так давайте это докажем” путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно-избран, чей дед боролся с нацистской Германией Американские силы в Европе не для вовлечения в конфликт с рф, а для защиты НАТО Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое Российские олигархи являются архитекторами этой войны. Мы забрали у них всё. В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Мы предлагали кремлю реальные предложения для стабилизации ситуации, но кремль все их отверг. Мы предупреждали, что они вторгнутся, но они говорили: "Нет, это только учения, мы не собираемся нападать". Запад объеденился в санкциях, чтобы ухудшить экономическую систему в россии. Импорт энергетики россии запрещен, члены семей руководителей россии под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули россию, включая даже Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей Два дня назад я объявил, что мы примем сто тысяч беженцев, 8 из них мы уже приняли. В Брюсселе мы собрали уже дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь. Мы не прекратим попыток доставок гуманитарной помощи, даже в Мариуполь, который блокируют войска рф Мы должны помочь хоть немного облегчить ситуацию в некоторых городах. Посмотрите, что творится в Мариуполе, мы должны помочь им доставить гуманитарную помощь. Эта война уже стала стратегическим провалом россии Байден: «путин может и должен закончить эту войну… Европа должна прекратить свою зависимость от топлива из россии. Это вопрос экономической и национальной безопасности». Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной 21 века. Теперь вы страна 19 века. путин не должен остаться у власти