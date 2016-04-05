Додано: Суб 26 бер, 2022 20:32

Из выступления Байдена в Польше:



"Это борьба между свободой и репрессией, борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к долгой борьбе, мы не победим за день или месяц.

Сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу"

“путин поставил себе неприличную цель. Он, как и все автократы, считает, что кто сильнее, тот и прав. Но Авраам Линкольн сказал, что сила в правде. Так давайте это докажем”

путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно-избран, чей дед боролся с нацистской Германией

Американские силы в Европе не для вовлечения в конфликт с рф, а для защиты НАТО

Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое

Российские олигархи являются архитекторами этой войны. Мы забрали у них всё.

В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира.

Мы предлагали кремлю реальные предложения для стабилизации ситуации, но кремль все их отверг. Мы предупреждали, что они вторгнутся, но они говорили: "Нет, это только учения, мы не собираемся нападать".

Запад объеденился в санкциях, чтобы ухудшить экономическую систему в россии. Импорт энергетики россии запрещен, члены семей руководителей россии под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули россию, включая даже Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей

Два дня назад я объявил, что мы примем сто тысяч беженцев, 8 из них мы уже приняли. В Брюсселе мы собрали уже дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь. Мы не прекратим попыток доставок гуманитарной помощи, даже в Мариуполь, который блокируют войска рф

Мы должны помочь хоть немного облегчить ситуацию в некоторых городах. Посмотрите, что творится в Мариуполе, мы должны помочь им доставить гуманитарную помощь. Эта война уже стала стратегическим провалом россии

Байден: «путин может и должен закончить эту войну… Европа должна прекратить свою зависимость от топлива из россии. Это вопрос экономической и национальной безопасности».

Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной 21 века. Теперь вы страна 19 века.

путин не должен остаться у власти