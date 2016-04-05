Что-то перебросили значит. Из непуганных.
|
|
|
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:04
Ви напевно не дуже в курсі навчання у ЕС, безумовно БАЗОВУ шкільну освіту дітям з України забезпечать, але НЕ БІЛЬШЕ. Ті хто зараз "закінчує" школу в Україні мають РЕАЛЬНІ проблеми зі вступом до навчальних закладів ЕС, починаючи із вимог по документам, так і по ВАРТОСТІ навчання. Практично на цей момент НЕМАЄ ніяких послаблень по вступу до коледжів та вищих навчальних закладів. Поцікавтесь, як відбувається вступ у Польщі, Австрії, Німеччині, Словенії, Чехії, Греції, Словаччині. Будете НЕПРИЄМНО вражені, як бюрократичними вимогами, та навчанням на ЛОКАЛЬНИХ мовах, так і неспівпадінням навчальних процесів (для прикладу одинацятикласник з України, у Німеччині буде вчитися іще рік, вивчати мову, та зможе почати вступну компанію через рік), країни вимагають знання ЛОКАЛЬНИХ мов для безкоштовного навчання на рівні B1-B2, для навчання англійською цінник стартує ВІД 2-4 тис. ЕВРО, і це БЕЗ проживання та харчування. В ЕС вища освіта це НЕ БАЗОВА потреба, і шари НЕ БУДЕ! Десь так.
Якщо Ви маєте якісь РЕАЛЬНІ пропозиції або інформацію щодо вступу 11 класників по всьому світу (зі знанням англійської на рівні B2 to С1), буду вдячний за будь-яку інформацію. Пишіть у особисті. Дякую!
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Давайте так
1 В заклади середнього рівня , коледжі/училища (щось на рівні наших технікумів) особливо туристичного спрямування - море вакансій було..є і буде.
2 При цьому - знання мови на якій буде вестись викладання - обовязкове (ЄС це ж не Україна, де можуть ВИМАГАТИ викладати на не державній мові)
3 Навчання- безкоштовне
Проживання в гуртожитку - символічно платне
Харчування - за свій рахунок...
ПС
Перевірена інформація, дівчинка , вчиться в Словаччині , своє проживання і харчування забезпечує самостійно підробляючи 3 рази в тиждень по 4 години телефонним оператором...
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:19
_Mykola_ Просувати навчання в ЄС не збираюсь зовсім.
Я говорю зараз в першу чергу про учнів:
Але якщо умовний школяр зараз вже в Польщі чи ФРН і т.д. - освоїть він мову на В2 чи як ви думаєте? В ФРН вища освіта безкоштовна. В Польщі маса грантів і до війни маса прикладів коли якраз наші випусники поступали на гранти в тому числі з викладанням англійською.
Якщо для вас це у планах та є С1, то шукайте.
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:41
У Німеччині 12 класна система, після наших 11, треба ДОВЧИТИСЬ ще один рік НІМЕЦЬКОЮ. Освоїти мову на рівні B2, за рік ІНТЕНСИВУ, можливо, але цей рік треба десь жити і щось їсти і не тільки дитині, а і мамі, у якої немає роботи. Вже є приклади тяжкої фізичної роботи (що перевищує 8 годинний робочий день) переселенкам з мінімальними виплатами, як у Польщі, так і Німеччині, думаю у інших країнах буде теж саме... Кейси різні, покормити та розкладачку Вам забезпечать, але не більше.
При такому валі біженців, гранти практично недоступні.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|