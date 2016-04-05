Додано: Суб 26 бер, 2022 22:04

Ой+ написав: vitaliian написав: а родители вернутся или как? а родители вернутся или как?

По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм. По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм.

Ви напевно не дуже в курсі навчання у ЕС, безумовно БАЗОВУ шкільну освіту дітям з України забезпечать, але НЕ БІЛЬШЕ. Ті хто зараз "закінчує" школу в Україні мають РЕАЛЬНІ проблеми зі вступом до навчальних закладів ЕС, починаючи із вимог по документам, так і по ВАРТОСТІ навчання. Практично на цей момент НЕМАЄ ніяких послаблень по вступу до коледжів та вищих навчальних закладів. Поцікавтесь, як відбувається вступ у Польщі, Австрії, Німеччині, Словенії, Чехії, Греції, Словаччині. Будете НЕПРИЄМНО вражені, як бюрократичними вимогами, та навчанням на ЛОКАЛЬНИХ мовах, так і неспівпадінням навчальних процесів (для прикладу одинацятикласник з України, у Німеччині буде вчитися іще рік, вивчати мову, та зможе почати вступну компанію через рік), країни вимагають знання ЛОКАЛЬНИХ мов для безкоштовного навчання на рівні B1-B2, для навчання англійською цінник стартує ВІД 2-4 тис. ЕВРО, і це БЕЗ проживання та харчування. В ЕС вища освіта це НЕ БАЗОВА потреба, і шари НЕ БУДЕ! Десь так.Якщо Ви маєте якісь РЕАЛЬНІ пропозиції або інформацію щодо вступу 11 класників по всьому світу (зі знанням англійської на рівні B2 to С1), буду вдячний за будь-яку інформацію. Пишіть у особисті. Дякую!