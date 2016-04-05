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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В последнее время летать больше стали. Каждый день слышу самолеты по несколько раз.

Что-то перебросили значит. Из непуганных.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:04

  Ой+ написав:
  vitaliian написав: а родители вернутся или как?

По різному. В нас і в довоєнний період йшла досить агресивна вступна кампанія з низки східноєвропейських сусідів. А зараз, наприклад, 17-річний хлопець закінчує школу, абсолютно легально має право поїхати на навчання в ту ж Польщу, Словаччину і т.д. на досить добрі умови. Навіть з 15 років там є програми для самостійного навчання і проживання. Батьків школярів (переважно мамів) також багато виїхало навіть із ЗУ приблизно 1/3 учнів з мамами. Якщо добре облаштуються, то навіть сюди питання скільки не вернеться, а на Схід і поготів. Зараз на ЗУ маса переселенців - по крайній мірі побачать Україну і можливо якісь взаємні бар'єри зітруться, шкода що такою ціною. В мене з Харкова також родичі з трудом виїхали, залишили там недавно нарешті виплачену в кредит квартиру в пошкодженому будинку. Навряд чи вернуться. Хотілося, щоб за все це була адекватна розплата і не тільки рашистської верхівки і всіх, що підтримують рашизм.

Ви напевно не дуже в курсі навчання у ЕС, безумовно БАЗОВУ шкільну освіту дітям з України забезпечать, але НЕ БІЛЬШЕ. Ті хто зараз "закінчує" школу в Україні мають РЕАЛЬНІ проблеми зі вступом до навчальних закладів ЕС, починаючи із вимог по документам, так і по ВАРТОСТІ навчання. Практично на цей момент НЕМАЄ ніяких послаблень по вступу до коледжів та вищих навчальних закладів. Поцікавтесь, як відбувається вступ у Польщі, Австрії, Німеччині, Словенії, Чехії, Греції, Словаччині. Будете НЕПРИЄМНО вражені, як бюрократичними вимогами, та навчанням на ЛОКАЛЬНИХ мовах, так і неспівпадінням навчальних процесів (для прикладу одинацятикласник з України, у Німеччині буде вчитися іще рік, вивчати мову, та зможе почати вступну компанію через рік), країни вимагають знання ЛОКАЛЬНИХ мов для безкоштовного навчання на рівні B1-B2, для навчання англійською цінник стартує ВІД 2-4 тис. ЕВРО, і це БЕЗ проживання та харчування. В ЕС вища освіта це НЕ БАЗОВА потреба, і шари НЕ БУДЕ! Десь так.

Якщо Ви маєте якісь РЕАЛЬНІ пропозиції або інформацію щодо вступу 11 класників по всьому світу (зі знанням англійської на рівні B2 to С1), буду вдячний за будь-яку інформацію. Пишіть у особисті. Дякую! :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:кщо Ви маєте якісь РЕАЛЬНІ пропозиції або інформацію щодо вступу 11 класників по всьому світу (зі знанням англійської на рівні B2 to С1), буду вдячний за будь-яку інформацію. Пишіть у особисті. Дякую!
Давайте так
1 В заклади середнього рівня , коледжі/училища (щось на рівні наших технікумів) особливо туристичного спрямування - море вакансій було..є і буде.
2 При цьому - знання мови на якій буде вестись викладання - обовязкове (ЄС це ж не Україна, де можуть ВИМАГАТИ викладати на не державній мові)
3 Навчання- безкоштовне
Проживання в гуртожитку - символічно платне
Харчування - за свій рахунок...

ПС
Перевірена інформація, дівчинка , вчиться в Словаччині , своє проживання і харчування забезпечує самостійно підробляючи 3 рази в тиждень по 4 години телефонним оператором...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:19

_Mykola_ Просувати навчання в ЄС не збираюсь зовсім.
Я говорю зараз в першу чергу про учнів:
Wszystkie dzieci są nasze? Czyli ukraińscy uczniowie w polskiej szkole https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28 ... 4-L.1.duzy

Але якщо умовний школяр зараз вже в Польщі чи ФРН і т.д. - освоїть він мову на В2 чи як ви думаєте? В ФРН вища освіта безкоштовна. В Польщі маса грантів і до війни маса прикладів коли якраз наші випусники поступали на гранти в тому числі з викладанням англійською.
Якщо для вас це у планах та є С1, то шукайте.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:37

helter ану скажи "паляниця"
titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:41

  Ой+ написав:_Mykola_ Просувати навчання в ЄС не збираюсь зовсім.
Я говорю зараз в першу чергу про учнів:
Wszystkie dzieci są nasze? Czyli ukraińscy uczniowie w polskiej szkole https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28 ... 4-L.1.duzy

Але якщо умовний школяр зараз вже в Польщі чи ФРН і т.д. - освоїть він мову на В2 чи як ви думаєте? В ФРН вища освіта безкоштовна. В Польщі маса грантів і до війни маса прикладів коли якраз наші випусники поступали на гранти в тому числі з викладанням англійською.
Якщо для вас це у планах та є С1, то шукайте.

У Німеччині 12 класна система, після наших 11, треба ДОВЧИТИСЬ ще один рік НІМЕЦЬКОЮ. Освоїти мову на рівні B2, за рік ІНТЕНСИВУ, можливо, але цей рік треба десь жити і щось їсти і не тільки дитині, а і мамі, у якої немає роботи. Вже є приклади тяжкої фізичної роботи (що перевищує 8 годинний робочий день) переселенкам з мінімальними виплатами, як у Польщі, так і Німеччині, думаю у інших країнах буде теж саме... Кейси різні, покормити та розкладачку Вам забезпечать, але не більше.
При такому валі біженців, гранти практично недоступні.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:То есть на Одессу и Нико орки шли через Мариуполь?

погода не способствовала дес операции
Турция закрила проход для ракетних катеров, которим отводилась роль пробить брешь в обороне.
горячие генерали кинули десант в сухопут операцию.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 05:12

  vitaliian написав:
  jerua написав:vitaliian

не занимайтесь распространением фейков

Не читайте меня, я не в состоянии проверить каждую новость фейк или нет.


Если не в состоянии проверить, тогда не надо публиковать.
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 05:44

  _Mykola_ написав:
  Ой+ написав:_Mykola_ Просувати навчання в ЄС не збираюсь зовсім.
Я говорю зараз в першу чергу про учнів:
Wszystkie dzieci są nasze? Czyli ukraińscy uczniowie w polskiej szkole https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28 ... 4-L.1.duzy

Але якщо умовний школяр зараз вже в Польщі чи ФРН і т.д. - освоїть він мову на В2 чи як ви думаєте? В ФРН вища освіта безкоштовна. В Польщі маса грантів і до війни маса прикладів коли якраз наші випусники поступали на гранти в тому числі з викладанням англійською.
Якщо для вас це у планах та є С1, то шукайте.

У Німеччині 12 класна система, після наших 11, треба ДОВЧИТИСЬ ще один рік НІМЕЦЬКОЮ. Освоїти мову на рівні B2, за рік ІНТЕНСИВУ, можливо, але цей рік треба десь жити і щось їсти і не тільки дитині, а і мамі, у якої немає роботи. Вже є приклади тяжкої фізичної роботи (що перевищує 8 годинний робочий день) переселенкам з мінімальними виплатами, як у Польщі, так і Німеччині, думаю у інших країнах буде теж саме... Кейси різні, покормити та розкладачку Вам забезпечать, але не більше.
При такому валі біженців, гранти практично недоступні.

Vchitisya i praciuvati povinni i student i mama --prosto schob na hlib ne klianchiti.Miscevu movu znati neobhidno i ce logichno.Dovchatisia 1 rik potribno bulo zavzhdi i zaradi nashih bizhenciv ci pravila nihto zminiuvati ne bude . Stavaite vzhe doroslimi
Ne moskal
 
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  Hotab написав:
  fler написав:В последнее время летать больше стали. Каждый день слышу самолеты по несколько раз.

Что-то перебросили значит. Из непуганных.


По звуку наши СУшки не отличишь от орков. Вы их не видите, а они есть
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