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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 бер, 2022 07:32
fler написав: GALeon написав:
с Цензора:
Юрий Будник
Я не хочу никого расстроить, но…
3. Одесса и Николаев уцелели
не из-за симпатичного губернатора, а потому что российские десантники были перемолоты в Мариуполе его защитниками.
То есть на Одессу и Нико орки шли через Мариуполь?
Возможно, конечно, что часть
их перебрасывали на Мариуполь вместо
Нико, но не факт. И если бы их шло больше через Нико, то тоже не факт, что они бы продвинулись дальше. Они уже с разных сторон пробовали пройти, но везде получается Чорнобаївка.
В последнее время летать больше стали. Каждый день слышу самолеты по несколько раз.
не так,
Миколаев обязан сказать спасибо Мариуполю, что тот продолжает держаться
если бы не выстоял Мариуполь, то орки могут перебрасывать высвободивщиеся войска на другие направления (в том числе Одесса, Миколаев)
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Додано: Нед 27 бер, 2022 07:39
Goodman написав: fler написав:
То есть на Одессу и Нико орки шли через Мариуполь?
погода не способствовала дес операции
Турция закрила проход для ракетних катеров, которым отводилась роль пробить брешь в обороне.
горячие генерали кинули десант в сухопут операцию
.
генералов, как бы , никто и не спрашивал
БДК болтались без толку у берегов Одессы в ожидании улучшения погоды (сперва 5 дней потом еще 7 дней), а в это время Азов и ВСУ выбивали их пехоту под Мариуполем,
вот Герасимов и решил задействовать "резерв" десантников (простудившихся в холодных трюмах бдк), но толку было мало...пали смертью безумных тварей
впереди неделя штормовых ветров (до 9 баллов). сегодня утром 7 баллов
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 27 бер, 2022 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:33
Враг сменил тактику и наносит ракетные удары по нефтехранилищам. Хочет лишить армию топлива. Если б знать, надо было строить подземные хранилища. Старайтесь не ездить вблизи нефтехранилищ, на сегодня это потенциально небезпечный объект в любой части Украины.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:38
GALeon написав:
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1. Армия РФ продолжает наступать.
Слава Украине!
Героям Слава!!
За останні пять днів: наступ Росії - захват Славутича Київської області (два дні точилися бої).
Контрнаступ України: Бердянськ - три кораблі; визволення Макарова -> взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь; визволення Лук'яновки Київської області. Визволення Ольхівка, Мала Рогань Харківської області. Визволення Полтавка та Маліновка Запорізької області. Визволення Тростянця Сумської області. Частковий захід в Херсон!!
Про який наступ рашиків Ви кажите??
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