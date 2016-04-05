3. Одесса и Николаев уцелели не из-за симпатичного губернатора, а потому что российские десантники были перемолоты в Мариуполе его защитниками.
То есть на Одессу и Нико орки шли через Мариуполь? Возможно, конечно, что часть их перебрасывали на Мариуполь вместо Нико, но не факт. И если бы их шло больше через Нико, то тоже не факт, что они бы продвинулись дальше. Они уже с разных сторон пробовали пройти, но везде получается Чорнобаївка. В последнее время летать больше стали. Каждый день слышу самолеты по несколько раз.
не так,
Миколаев обязан сказать спасибо Мариуполю, что тот продолжает держаться если бы не выстоял Мариуполь, то орки могут перебрасывать высвободивщиеся войска на другие направления (в том числе Одесса, Миколаев)
Враг сменил тактику и наносит ракетные удары по нефтехранилищам. Хочет лишить армию топлива. Если б знать, надо было строить подземные хранилища. Старайтесь не ездить вблизи нефтехранилищ, на сегодня это потенциально небезпечный объект в любой части Украины.
GALeon написав:с 1. Армия РФ продолжает наступать. Слава Украине!
Героям Слава!!
За останні пять днів: наступ Росії - захват Славутича Київської області (два дні точилися бої). Контрнаступ України: Бердянськ - три кораблі; визволення Макарова -> взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь; визволення Лук'яновки Київської області. Визволення Ольхівка, Мала Рогань Харківської області. Визволення Полтавка та Маліновка Запорізької області. Визволення Тростянця Сумської області. Частковий захід в Херсон!!
GALeon написав:с 1. Армия РФ продолжает наступать. Слава Украине!
Героям Слава!!
За останні пять днів: наступ Росії - захват Славутича Київської області (два дні точилися бої). Контрнаступ України: Бердянськ - три кораблі; визволення Макарова -> взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь; визволення Лук'яновки Київської області. Визволення Ольхівка, Мала Рогань Харківської області. Визволення Полтавка та Маліновка Запорізької області. Визволення Тростянця Сумської області. Частковий захід в Херсон!!
Про який наступ рашиків Ви кажите??
героїчно спрацювала наша 93я бригада Холодний Яр, яка розтрощила елітну Кантемирівську танкову дивізію.
Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 березня орієнтовно становлять: особового складу - близько 16 тис. 600 осіб, танків ‒ 582 одиниць, бойових броньованих машин – 1 тис. 664, артилерійських систем – 294, РСЗВ - 93, засоби ППО - 52, автомобільної техніки – 1 тис. 144 одиниць, кораблі/катери - 7 одиниць, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
Спеціальна техніка - 21. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Крім того, з початку війни знищено 121 ворожий літак та 127 гелікоптерів.
шурец написав:Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:
Ну що за пі**ри лізуть на форуми у віськовий час та з експертними" думкками, про кdоту губернаторів . Мабуть карамельні... До речі, мер і поліція і сбу не захищають місто, це роблять військові. Що? чим і коли захищати розберуться на більш вищому рівні, чим в кацапстанській "новійгазєті". Модератори, очі розкрийте.
шурец написав:Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:
"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день спецоперации — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."
Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?
Спокойно, не надо так категорично. То что ключи положил плохо, но то что уехали, надо тоже понимать. Вы что им предлагаете с наградным оружием бросаться на бронетехнику? Воевать должны не прокуратура и суды, а регулярные войска, в крайнем случае тероборона. Если б они остались, то просто были бы схвачены и отправлены в ФСБ. Чем бы это помогло обороне Херсона?
otg написав:Спокойно, не надо так категорично. То что ключи положил плохо, но то что уехали, надо тоже понимать. Вы что им предлагаете с наградным оружием бросаться на бронетехнику? Воевать должны не прокуратура и суды, а регулярные войска, в крайнем случае тероборона. Если б они остались, то просто были бы схвачены и отправлены в ФСБ. Чем бы это помогло обороне Херсона?
В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.