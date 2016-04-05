шурец написав:

Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день спецоперации — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?Наша Ніва («Глупость или предательство, возможно, и то и другое». Как сдали ХерсонСпецкор «Новой газеты» Елена Костюченко опубликовала новый репортаж из Украины