|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:04
otg написав:
Вы что им предлагаете с наградным оружием бросаться на бронетехнику?
Все вірно. Спецура, в тому числі альфа СБУ, повинна займатись своїм, чим зараз і займається. А не загинути під танками.
Так само і вертольоти з чорнобаївки ще вночі знялись, чим їх зберегли від знищення в першу годину. І далі вони з поля працювали.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:05
edvardd написав:шурец
Спецкор Новой газеты сру - дальше можно не читать, там всё по заветам геббельса немного правды, остальное ложь, нехрен тут зраду разносить
Ну для раши это хоть что то. Ведь все независимые СМИ там уничтожены. Все что осталось, сплошная ложь, невозможно читать и смотреть. Правда эту новую газету там читают единицы.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2542
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:10
Zebra написав:
В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.
Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2542
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:26
otg написав: Zebra написав:
В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.
Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
Так, кожному захищати своє місто. В межах можливості. Чмирити інфоботів рашистких, вийти на вулицю з українським флагом, зайти колотнути бандеро-смузі, зняти рух рашистких колон, може навіть вночі пустити ешелон ЖД під укіс, підсипати у водичку якоїсь херні, загнати вила в сраку будь-якому місцевому зраднику-рашисту і т.д. і т.п. І не обовязково для цих всіх дій мати автомат.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3172
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|92479
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|446477
|
|
|1
|2586
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|