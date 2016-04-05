otg написав:Вы что им предлагаете с наградным оружием бросаться на бронетехнику?
Все вірно. Спецура, в тому числі альфа СБУ, повинна займатись своїм, чим зараз і займається. А не загинути під танками. Так само і вертольоти з чорнобаївки ще вночі знялись, чим їх зберегли від знищення в першу годину. І далі вони з поля працювали.
Zebra написав:В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.
Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
Zebra написав:В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.
Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
Так, кожному захищати своє місто. В межах можливості. Чмирити інфоботів рашистких, вийти на вулицю з українським флагом, зайти колотнути бандеро-смузі, зняти рух рашистких колон, може навіть вночі пустити ешелон ЖД під укіс, підсипати у водичку якоїсь херні, загнати вила в сраку будь-якому місцевому зраднику-рашисту і т.д. і т.п. І не обовязково для цих всіх дій мати автомат.
Zebra написав:В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан
В Чернигове есть несколько серьезных в/ч, включая умеющих воевать стрелковым оружием, включая тяжёлым (РПГ, те же Стугны) . Нормальный батальон теробороны , сформированный и пострелявший к тому времери. Город военных пенсов, опять таки Ну и конечно штаб Север. В Херсоне лишь авиаторы (многие из калаша стреляли в жизни 1 раз) и ПВО (та же история). 79-ка аэромобильная - в Нико, там же морпехи, так потому Нико и обороняется хорошо.
Zebra написав:В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Из Чернигова тоже много уехало мужиков призывного возраста. Жен и детей вывезли и должны возвращаться обратно. Даже просто факт присутствия мужского населения для оккупантов лишнее давление. Все кто отсиживается на ЗУ или заграницам должны быть лишены своего имущества в пользу тех кто его потерял. Никто не обязан охранять чаужую частную собственность от врагов, если владелец призывного возраста убежал из места проживания и регистрации, чтоб отсидеться где то.
Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
В Украине 78-летний дед Василь поджег «Град» оккупантов «коктейлем Молотова», но если посмотреть видео и подумать, то действия этого деда остановили колонну в 700 ед техники перенапрвили в обход и задержали на 2 дня, один дед, коктейлем Молотова а то все с флагами ходят, мимо стоящей техники, или проезжающей под балконами... https://charter97.org/ru/news/2022/3/23/460373/
Zebra написав:В Чернигове все эти структуры и руководство осталось на месте и организована оборона. А Херсон был сдан. Да, наградным оружием и воевать за свою пенсию хотя бы. А если уехали - значит коллаборанты.
Полиция Херсона защищает Николаев. Не надо из них делать коллобарантов, был приказ создавать рубеж обороны на подступах к Николаеву.
jay2004 написав: Так, кожному захищати своє місто. В межах можливості. Чмирити інфоботів рашистких, вийти на вулицю з українським флагом, зайти колотнути бандеро-смузі, зняти рух рашистких колон, може навіть вночі пустити ешелон ЖД під укіс, підсипати у водичку якоїсь херні, загнати вила в сраку будь-якому місцевому зраднику-рашисту і т.д. і т.п. І не обовязково для цих всіх дій мати автомат.
Все воно так і не думаю що на оккупованих территоріях не намагаються так чинити, але не треба думати що цивільне населення замінить армію. Тільки армія може чинити опір озброєним до зубів оккупантам. Крім того, я вже сто раз говорив -не треба повторювати помилкі киівських князів. Захищати виключно своє місто не вирішить проблеми війни. Хоча я не сказав що іх не треба захищати, захищати треба всю Украіну. Але без непотрібного та неоправданого фанатізму, наприклад так як розповідали вище. Що судді да прокурори, тіпа, мали йти голоруч на бронетехнику.
Камикадзе написав: Полиция Херсона защищает Николаев. Не надо из них делать коллобарантов, был приказ создавать рубеж обороны на подступах к Николаеву.
Совершенно верно. Искусство ведения войны не заключается в том что б сдуру держать каждый рубеж жертвуя тысячами и даже десятками тысяч. Иногда и нужно отступить, ради будущей победы, сохранив при этом тысячи жизней. Это подтверждает опыт всех войн. Мы не знаем многих нюансов здесь. Думаю после войны нам некоторые расскажут много того что сейчас непонятно или не поддается тому или иному уму.