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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:21

  otg написав: Що судді да прокурори, тіпа, мали йти голоруч на бронетехнику.


Їм і не потрібно йти голоруч, а організовувати місцевий супротив, очолювати його (бути сірими кардиналами).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:50

  Andrey_ написав:Нужно мнение экспертов, вчера в Хар обл русня использовала что то новое. Кто что знает об этом оружии?
https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... page%3D688


Разработчик системы — НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, входящее в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации АО «НПК „Техмаш“».

Впервые «Земледелие» показали на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, который прошел 24 июня 2020 года.

«Земледелие» предназначена оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.

В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы.

ИСДМ «Земледелие» внешне напоминает РСЗО «Град» или «Торнадо-Г» и также использует боеприпасы калибра 122 мм. Однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начиненные различными типами мин.

Состав комплекса: боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Боевая машина имеет по два блока на 25 ракет каждый, она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, что позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.

Система «Земледелие» оснащена более совершенными боеприпасами. В соответствии со вторым протоколом Женевской конвенции каждая мина оборудована программируемыми самоликвидаторами. Они гарантируют, что минное поле не будет вечным, а дезактивируется через определённое время без участия человека[2]
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:09

  jay2004 написав:
  otg написав: Що судді да прокурори, тіпа, мали йти голоруч на бронетехнику.


Їм і не потрібно йти голоруч, а організовувати місцевий супротив, очолювати його (бути сірими кардиналами).


судді та прокурори)))

помню в фильме Штрафбат зекам дали оружие, один говорит "От мы вам навоюем"
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:18

То ли еще будет

Китай, который отказался вводить санкции против России, столкнулся со вторым по масштабам с 2014-го оттоком иностранного капитала. Всего за один месяц инвесторы вывели из страны 9,5 млрд долларов.
https://news.obozrevatel.com/economics/ ... pitala.htm

Интересно, куда вывели? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:33

  jay2004 написав:взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь
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самый живой отклик у собравшихся вызвал клич раскуркулить русских олигархов в Лондоне
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  vitaliian написав:
  jay2004 написав:взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь
покажите мне кольцо
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Это карта мечт орков? По факту нет такого, по крайней мере возле Нико.
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